В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии

Личные финансы
34
В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии
В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии
Добровольные страховые взносы, позволяющие увеличить пенсионные выплаты, уже произвели 103 человека, из которых 14 совершили платежи в пользу других лиц.
Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.
«Уже 103 человека внесли добровольные взносы в солидарную пенсионную систему, из них 89 сделали это за себя, а 14 — в пользу других лиц. В общей сложности поступило уже 369 тыс. грн добровольных взносов, из них 35 платежей было произведено в размере минимального страхового взноса 1 474 грн», — сказал Капинус.
Читайте также
По его словам, наибольший разовый платеж составил 105 тыс. грн, что позволяет неработающему лицу, совершившему оплату, приобрести дополнительные 5 месяцев страхового стажа и иметь заработную плату для исчисления пенсии в максимальном размере 100 500 грн.
Глава ПФУ напомнил, что существует два вида добровольных страховых взносов. Первый — это увеличение собственного страхового стажа через добровольное отчисление суммы единого социального взноса в дополнение к оплачиваемой работодателем. В дальнейшем эти платежи будут использованы для увеличения размера заработной платы, с которой будет производиться расчет пенсии.
Читайте также
Второй добровольный взнос — это благотворительные отчисления в пользу существующих пенсионеров.
«К сожалению, пока эти так называемые меценатские пенсии не столь распространены, как первый инструмент. На сегодняшний день указанной услугой воспользовались всего 9 человек. В общей сложности поступило 4 600 грн, из них 7 платежей персонализированных и 2 деперсонализированных платежа. Надеемся, что в дальнейшем все большее количество людей будет побуждаться к тому, чтобы помогать пенсионерам», — сказал Капинус.
Место для вашей рекламы
Он пояснил, что механизм благотворительных взносов рассчитан, в первую очередь, на участие в нем частных организаций и международных фондов, которые пожелают поддержать украинских пенсионеров в сложных жизненных обстоятельствах.
Читайте также
В случае персонализированного перечисления средств 70% из них будут зачислены непосредственно пенсионеру, в адрес которого был произведен платеж. 30% перечисленных средств направляются на финансирование общих выплат по системе.

Справка Finance.ua:

  • в Украине принят закон, позволяющий на добровольной основе с 16 лет платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию;
  • также вводится понятие персонализированного благотворительного взноса;
  • в 2021 году договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования заключили 6 800 человек (уплачено 106,3 млн грн), в 2022 году — 4 081 человек (уплачено 43,6 млн грн).

Меценатские пенсии: что это и как получить 🧐

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.