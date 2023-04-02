В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии — Finance.ua

В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии Сегодня 21:40 — Личные финансы

В Пенсионном фонде назвали количество людей, уже уплативших добровольные страховые взносы для будущей пенсии

Добровольные страховые взносы, позволяющие увеличить пенсионные выплаты, уже произвели 103 человека, из которых 14 совершили платежи в пользу других лиц.

Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

«Уже 103 человека внесли добровольные взносы в солидарную пенсионную систему, из них 89 сделали это за себя, а 14 — в пользу других лиц. В общей сложности поступило уже 369 тыс. грн добровольных взносов, из них 35 платежей было произведено в размере минимального страхового взноса 1 474 грн», — сказал Капинус.

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По его словам, наибольший разовый платеж составил 105 тыс. грн, что позволяет неработающему лицу, совершившему оплату, приобрести дополнительные 5 месяцев страхового стажа и иметь заработную плату для исчисления пенсии в максимальном размере 100 500 грн.

Глава ПФУ напомнил, что существует два вида добровольных страховых взносов. Первый — это увеличение собственного страхового стажа через добровольное отчисление суммы единого социального взноса в дополнение к оплачиваемой работодателем. В дальнейшем эти платежи будут использованы для увеличения размера заработной платы, с которой будет производиться расчет пенсии.

Второй добровольный взнос — это благотворительные отчисления в пользу существующих пенсионеров.

«К сожалению, пока эти так называемые меценатские пенсии не столь распространены, как первый инструмент. На сегодняшний день указанной услугой воспользовались всего 9 человек. В общей сложности поступило 4 600 грн, из них 7 платежей персонализированных и 2 деперсонализированных платежа. Надеемся, что в дальнейшем все большее количество людей будет побуждаться к тому, чтобы помогать пенсионерам», — сказал Капинус.

Он пояснил, что механизм благотворительных взносов рассчитан, в первую очередь, на участие в нем частных организаций и международных фондов, которые пожелают поддержать украинских пенсионеров в сложных жизненных обстоятельствах.

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В случае персонализированного перечисления средств 70% из них будут зачислены непосредственно пенсионеру, в адрес которого был произведен платеж. 30% перечисленных средств направляются на финансирование общих выплат по системе.

Справка Finance.ua:

в Украине принят закон, позволяющий на добровольной основе с 16 лет платить взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию;

также вводится понятие персонализированного благотворительного взноса;

в 2021 году договоры о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования заключили 6 800 человек (уплачено 106,3 млн грн), в 2022 году — 4 081 человек (уплачено 43,6 млн грн).

Укрінформ По материалам:

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