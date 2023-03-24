В Минсоцполитики объяснили, повысят ли пенсионный возраст в Украине — Finance.ua

В Минсоцполитики объяснили, повысят ли пенсионный возраст в Украине Сегодня 08:07 — Личные финансы

В Минсоцполитики объяснили, повысят ли пенсионный возраст в Украине

В Украине выход на пенсию зависит от количества страхового стажа. В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа.

Впрочем, многие граждане переживают из-за возможности повышения пенсионного возраста. Первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона прокомментировала этот вопрос.

По ее словам, правительство не планирует повышение пенсионного возраста в Украине. Впрочем, к 2028 году будет расти необходимое минимальное количество страхового стажа.

Также Марчак сообщила об индексации пенсий с 1 апреля и 1 июля.

«Нет, этот вопрос не рассматривается. Собственно, индексация не имеет рисков, она уже состоялась как факт. 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля будут индексированы пенсии для тех лиц, которые были государственными служащими или сотрудниками местных органов власти, учеными и для других категорий граждан», — отметила представитель Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

как отмечал глава Пенсионного фонда Евгений Капинус, чтобы получать пенсию в 60 лет в 2023 году, необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа;

ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию после 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. Соответственно, в 2028 году он составит 35 лет, объяснил Евгений Капинус;

если человек, которому в 2023 году исполнилось 60 лет, накопил за свою трудовую деятельность менее 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

но если у гражданина нет 20 лет стажа, то на пенсию он сможет выйти только после достижения 65 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

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