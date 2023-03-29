Назван средний размер пенсии в результате индексации — Finance.ua

Назван средний размер пенсии в результате индексации Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство провело уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны. По состоянию на сегодняшний день все пенсии за март полностью выплачены.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллионов украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен», — заметил Премьер-министр.

Правительство также провело повышение выплат военным пенсионерам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Как отметил Денис Шмыгаль, средний размер повышения для этих категорий пенсионеров превысил тысячу гривен.

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В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе, заверил Премьер-министр.

«Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому изыскали ресурсы, проиндексировали пенсии, продлили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, благодаря которым Украина может в полной мере и вовремя финансировать все критические расходы бюджета, а также украинский бизнес и все налогоплательщики. Все средства, уплаченные в бюджет, направляются на армию и безопасность.

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