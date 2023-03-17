НБУ успокоил украинцев: деньги на зарплаты и пенсии в этом году будут — Finance.ua

НБУ успокоил украинцев: деньги на зарплаты и пенсии в этом году будут Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов госбюджета, и большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена партнерами.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

«Важной предпосылкой обеспечения макрофинансовой стабильности является ритмичное поступление международного финансирования, в частности, по ожидаемой новой программе с МВФ. Международная финансовая помощь будет оставаться основным источником покрытия дефицитов государственного бюджета и платежного баланса. Большая часть необходимого финансирования на этот год уже подтверждена международными партнерами», — сказал он.

Кроме того, по словам Пышного, в ближайшее время ожидается открытие программы расширенного финансирования МВФ. Учитывая потенциальные поступления средств от международных партнеров, в частности МВФ, и дальнейшую активизацию рынка внутренних долговых заимствований, бюджетные нужды в 2023 году будут полностью профинансированы без монетизации дефицита бюджета.

«Со своей стороны Национальный банк сможет и дальше поддерживать достаточно высокий уровень международных резервов и балансировать валютный рынок», — отметил глава Нацбанка.

Финансовая помощь Украине

17 октября 2022 г. МВФ начал работу над новой программой с Украиной.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности по мониторинговой программе с привлечением Совета директоров фонда.

22 декабря Международный валютный фонд обнародовал тексты письма о намерениях и меморандумах об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы для Украины.

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УНІАН По материалам:

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