Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты — Finance.ua
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Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Личные финансы
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Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты
Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты
В Пенсионном фонде Украины обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам.
Об этом рассказали в Департаменте пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг и льгот на информзапрос издания «Апостроф».
Как отметили в ведомстве, в Украине самые высокие пенсии получают бывшие нардепы, работники прокуратуры, судьи.
В частности, средний размер пенсии народного депутата за 2022 составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат. Всего за год из бюджета тратили на пожизненное содержание одного политика более 136 тысяч гривен.
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В среднем прокуроры на пенсии получали в прошлом году выплаты на уровне почти 22 тысяч гривен (около 600 евро по курсу НБУ) без учета многочисленных доплат, повышений, надбавок и компенсаций. Годовая сумма расходов составила почти два миллиона — 1,754 млн гривен.
Средний размер пенсий судей в прошлом году колебался от 91,7 тыс. до 96,5 тыс. гривен.
На учете в органах Пенсионного фонда на 01.01.2022 состояло, в частности:
  • 762 человека, которым пенсия назначена по закону «О статусе народного депутата»;
  • 5757 человек, которым пенсия назначена по закону «О прокуратуре»;
  • 3637 получателей ежемесячного пожизненного денежного содержания по закону «О судоустройстве и статусе судей».
Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Высокие пенсии судьям могут снизить

Народные депутаты предлагают внести изменения в закон о пенсиях для судей Конституционного Суда, уменьшив размер до 30% вознаграждения вместо 50%. Так хотят установить справедливость среди украинских пенсионеров.
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Как сообщили в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сейчас средний размер ежемесячной пенсии судей в отставке составляет более 150 тысяч гривен, что равнозначно соответствующим ежемесячным выплатам 70 пенсионерам в минимальном размере или 20 пенсионерам военнослужащим в отставке.
Законопроект о внесении изменений в статью 27 Закона «О Конституционном Суде Украины» предлагает устранить такую несправедливость.
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«Иметь среднюю пенсию в размере 150 тысяч в месяц в условиях военного положения за счет средств единого социального взноса — по моему мнению, не является нормальным и справедливым к гражданам, которые платят такой взнос и получают пенсии в десятки раз меньше», — заявили в Комитете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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