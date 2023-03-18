ПФУ назвал средний размер повышения пенсий после индексации с 1 марта — Finance.ua

ПФУ назвал средний размер повышения пенсий после индексации с 1 марта Сегодня 08:02 — Личные финансы

ПФУ назвал средний размер повышения пенсий после индексации с 1 марта

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен. Всего с 1 марта перерассчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Индексация пенсий

На коэффициент увеличения 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (пенсии из солидарной системы) — 9,0 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 гривен;

«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» (пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы) — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 гривны;

«О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» (пенсии военнослужащим) — 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения — 1073,56 гривны:

для 0,9 млн пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно, которые не повысились с 1 марта, установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Повышение минимальных размеров пенсий

Увеличены размеры минимальных пенсий:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, которые не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин — до 3120 гривен; средний размер повышения — 385,48 гривны;

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) — на коэффициент увеличения 1,197.

Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 гривен;

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 гривен;

2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы, — до 2760,00 гривен;

0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2520,00 гривен.

Средний размер пенсии

По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5219,69 гривны.

Перерассчет с 1 марта произведен автоматически.

Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.

Выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные пенсионерам даты.

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