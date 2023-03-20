Чтобы не потерять пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фонд — Finance.ua
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Чтобы не потерять пенсию: кому из украинцев нужно обратиться в Пенсионный фонд

Личные финансы
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Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодатель или застрахованное лицо подали на перевод в электронный вид трудовой книжки).
Если стажа в реестре недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: https://portal.pfu.gov.ua/.
Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста (если 60 лет исполнилось, например, 1 марта, то трехмесячный период до 1 июня 2023 года)).
Если обращение за пенсией будет позже — пенсию назначат с даты обращения за ней.
Также в Пенсионном фонде напомнили, какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии.
В сервисный центр необходимо подать:
  • заявление установленной формы;
  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовую книжку (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справку из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);
  • по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.
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По материалам:
На пенсии
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