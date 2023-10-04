Запустить накопительную пенсионную систему можно будет только после победы, но инфраструктура будет готова к 2025 году — Жолнович Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Запустить накопительную пенсионную систему можно будет только после победы, но инфраструктура будет готова к 2025 году — Жолнович

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляет, что правительство подготовит всю инфраструктуру для накопительной пенсионной системы до 2025 года, но если война будет продолжаться, то можно будет запустить только после победы.

«Я думаю, что это будет реально, потому что уже практически драфт законопроекта готов для того, чтобы мы работали над дизайном накопительной пенсионной реформы. Сразу скажу, что запустить ее сбором взносов можно будет только после победы, иначе не будет как инвестировать эти средства» , — сказала Жолнович в интервью агентству «Интерфакс-Украина» , отвечая на вопрос о возможности запуска накопительной пенсионной системы в 2025 году.

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В то же время министр подчеркнула, что до запуска необходимо предпринять еще очень много организационных действий: создать государственный накопительный фонд, построить структуру, создать цифровую программу, которая будет все это администрировать, и правильно все распланировать.

На уточняющий вопрос, если до 2025 года война еще будет продолжаться, можно ли будет запустить накопление, Жолнович отметила, что правительство будет делать все, чтобы вся инфраструктура к тому времени уже была готова.

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«Мы очень рассчитываем, что война настолько не затянется, но пока прогнозировать сложно», — добавила она.

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