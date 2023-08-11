Реформа будет безболезненной: для украинцев готовят введение накопительных пенсий — Finance.ua

Реформа будет безболезненной: для украинцев готовят введение накопительных пенсий Сегодня 08:31 — Казна и Политика

Реформа будет безболезненной: для украинцев готовят введение накопительных пенсий

В Украине идет работа над внедрением накопительных пенсий. Пока же специалисты изучают, какой механизм лучше всего подойдет для того, чтобы новая система точно заработала в условиях нашей страны.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

Чиновница объяснила, что солидарная пенсия должна покрывать определенный процент, чтобы пенсионер после ухода на заслуженный отдых жил на том уровне, к которому он привык. К примеру, если гражданин проработал 30−35 лет, то 40% среднего заработка должны составлять его выплаты. Но, как отметила Жолнович, сейчас изучают вариант, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка.

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«Это сложные расчеты, потому что на 11 миллионов пенсионеров в Украине приблизительно 13 миллионов человек, уплачивающих социальные взносы. И чтобы пенсионеру платили 6−7 или 10 тысяч гривен, его работающий „визави“ должен оплатить чуть больше 10 тысяч гривен социального взноса. Но мало кто в Украине платит такой большой размер ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать в другом месте, и мы сейчас над этим работаем», — сказала она.

Оксана Жолнович также отметила существующий вопрос социальной справедливости. Дело в том, что нынешняя формула расчета очень снижает реальную стоимость заработка.

«Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам», — рассказала глава Министерства социальной политики.

Она также рассказала о трех основных целях для внедрения накопительных пенсий:

сделать все так, чтобы не увеличивать нагрузку на работника и работодателя (поэтому первое время часть расходов возьмет на себя государство);

упростить процесс администрирования;

разработать надежные механизмы инвестирования.

Ожидается, что конкретные результаты будут получены уже к концу этого года.

Фокус По материалам:

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