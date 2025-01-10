Пособие на проживание ВПЛ: каких изменений можно ожидать в 2025 году — Finance.ua

Пособие на проживание ВПЛ: каких изменений можно ожидать в 2025 году Сегодня 19:01 — Личные финансы

Пособие на проживание ВПЛ: каких изменений можно ожидать в 2025 году

31 декабря вступили в силу очередные изменения в Порядок предоставления пособия на проживание ВПЛ (далее — Порядок), утвержденные постановлением Кабмина от 27 декабря 2024 г. № 1507. О важнейших изменениях рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

1. Расширен круг лиц, которые не включаются в состав семьи уполномоченного лица

Так, согласно абз.16 п. 3 Порядка в состав семьи уполномоченного лица не включаются:

лица, призванные на военную службу во время мобилизации, на особый период в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также

работники правоохранительных органов,

военнослужащие,

работники Вооруженных Сил, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, МВД, Национальной полиции, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, военных формирований, образованных в соответствии с принимаемым законом непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии рф.

Исключение: лица и члены их семей, которые в соответствии с законодательством получают компенсацию по поднайму (найму, аренде) жилых помещений как ВПЛ.

Эксперты оценивают это изменение как положительное, поскольку:

наконец-то решается вопрос с работниками ГСЧС — теперь их не будут включать в состав семьи при указанных выше условиях;

в состав семьи также не будут включаться лица, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, то есть, для людей, получивших УБД раньше, не нужно будет снова обращаться за соответствующей справкой из воинской части.

2. Определено, что заявление о назначении пособия на проживание ВПЛ также может подаваться по месту учета внутренне перемещенного лица одного из членов семьи уполномоченного лица по его выбору.

3. Одно из важнейших изменений: предусмотрено, что продолжение выплаты пособий возможно во время чрезвычайного или военного положения в Украине или отдельных ее местностях, но не более чем на три шестимесячных периода.

Это означает, что для ВПЛ, в которых 31 января истекает второй полугодовой период получения выплат, пособие будет продлено еще на 6 месяцев.

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4. Установлено, что в среднемесячный совокупный доход включаются доходы, полученные лицом как единовременное пособие, выходное пособие, которое выплачивается работникам в соответствии с КЗоТ, Законом Украины «О государственной службе», в размере, исчисляемом для такого лица органом социальной защиты населения путем деления суммы указанного дохода на 12, при условии, что лицо предоставило документальное подтверждение от работодателя с указанием размера и информации, что такое пособие предоставлено ​​один раз в календарный год.

5. Определено, что при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи не учитывается доход, полученный единовременно в течение календарного года от продажи:

единого транспортного средства (механизма), которое было зарегистрировано на одно лицо из состава членов семьи;

единственного жилого помещения/части жилого помещения, расположенного на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий), территории активных боевых действий, включенных в перечень территорий.

В то же время к другим жилым помещениям, кроме единственного, не относятся жилые помещения/части жилых помещений, расположенные на временно оккупированных территориях, для которых не определена дата прекращения оккупации.

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