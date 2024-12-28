Когда стартует новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ — Finance.ua

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Когда стартует новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ

Личные финансы
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Когда стартует новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ
Когда стартует новая программа субсидий на аренду жилья для ВПЛ
В рамках инициативы «Зимняя поддержка» вводится субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Эта программа заработает уже в январе следующего года.
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«Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись люди, покинувшие собственные дома. Вынужденные переселенцы, зарабатывающие более 20% своих доходов на аренду жилья, бесплатно передаются на субсидию, а государство частично компенсирует им эти расходы», — написал он.
Правительство также компенсирует арендаторам часть налогов на доход при сдаче квартиры или дома внутренне перемещенным лицам официально по договору.

Где будет действовать

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ теперь будет действовать во всех регионах.

Справка Finance.ua:

  • В государственный бюджет было заложено гораздо больше денег на льготы и субсидии, чем выплачено людям. Не все обращаются за деньгами. Об этом сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
  • На классические программы социальной помощи люди мало подаются. «То есть социальная защита ждет людей, а они не приходят», — добавила экономист.
По материалам:
Finance.ua
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