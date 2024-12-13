Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями — Finance.ua

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Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями

Казна и Политика
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Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями
Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями
В государственный бюджет было заложено гораздо больше денег на льготы и субсидии, чем выплачено людям. Не все обращаются за деньгами.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.
«Что касается пособий. Все думали, что в 2022−23 за ними обратится большое количество людей, гораздо больше, чем раньше. Думали, что люди пойдут за теми же жилищными субсидиями, с помощью малообеспеченных семей. Но оказалось, что этих средств (из бюджета) — ред.) просто не выбрали», — сказала она.
По ее словам, очень многие из уязвимых категорий выехали за границу, поскольку легче выживать.
«Для мамы с ребенком, например, лучше условия, намного лучше выплаты (для детей до 6 лет из малообеспеченных семей выплаты в Украине составляют 3 588 гривен, в Германии — от 357 евро или 15,6 тысяч гривен в месяц — ред.). И плюс — во время войны много людей живет в зонах, где не очень-то и обратишься к социальной защите», — сообщила она
Доктор экономических наук заявила, что на классические программы социальной помощи люди мало подаются. «То есть социальная защита ждет людей, а они не приходят», — добавила экономист.
Напомним, в Министерстве социальной политики ожидается, что количество получателей субсидий и льгот уменьшится в 2025 году. Это произойдет благодаря мероприятиям по повышению адресности и усовершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращения выплат лицам, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, обеспечения механизма проведения ежемесячной верификации выплат и т. д.
По материалам:
РБК-Україна
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