Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями — Finance.ua

Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями

В государственный бюджет было заложено гораздо больше денег на льготы и субсидии, чем выплачено людям. Не все обращаются за деньгами.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

«Что касается пособий. Все думали, что в 2022−23 за ними обратится большое количество людей, гораздо больше, чем раньше. Думали, что люди пойдут за теми же жилищными субсидиями, с помощью малообеспеченных семей. Но оказалось, что этих средств (из бюджета) — ред.) просто не выбрали», — сказала она.

По ее словам, очень многие из уязвимых категорий выехали за границу, поскольку легче выживать.

«Для мамы с ребенком, например, лучше условия, намного лучше выплаты (для детей до 6 лет из малообеспеченных семей выплаты в Украине составляют 3 588 гривен, в Германии — от 357 евро или 15,6 тысяч гривен в месяц — ред.). И плюс — во время войны много людей живет в зонах, где не очень-то и обратишься к социальной защите», — сообщила она

Доктор экономических наук заявила, что на классические программы социальной помощи люди мало подаются. «То есть социальная защита ждет людей, а они не приходят», — добавила экономист.

Напомним, в Министерстве социальной политики ожидается, что количество получателей субсидий и льгот уменьшится в 2025 году. Это произойдет благодаря мероприятиям по повышению адресности и усовершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращения выплат лицам, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, обеспечения механизма проведения ежемесячной верификации выплат и т. д.

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