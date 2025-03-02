Можно ли получить субсидию на аренду жилья, если один из супругов не имеет статуса ВПЛ — Finance.ua

Можно ли получить субсидию на аренду жилья, если один из супругов не имеет статуса ВПЛ Сегодня 19:03 — Личные финансы

Можно ли получить субсидию на аренду жилья, если один из супругов не имеет статуса ВПЛ

С января в Украине начат прием заявлений на получение субсидий для внутренне перемещенных лиц на аренду жилья. Это пособие доступно как для переселенцев после 2014 года, так и для тех, кто сменил место жительства после 2022 года.

В Пенсионном фонде Украины объяснили , имеет ли право на получение субсидии на аренду жилья женщина, имеющая статус ВПЛ, если ее муж, у которого такого статуса нет, проживает в другой области Украины.

Кто может получить субсидию

Там отметили, что он может получить пособие. Лицо, не проживающее вместе с нанимателем и не связанное с ним общим бытом, не включается в состав домохозяйства нанимателя.

В то же время это должно быть подтверждено наличием соответствующих сведений о задекларированном (зарегистрированном) местожительстве нанимателя и/или членов домохозяйства нанимателя в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

В случае отсутствия таких сведений в информационной системе Государственной миграционной службы адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения) может быть подтвержден другими документами.

Поскольку для расчета субсидии на съем жилья учитывается среднемесячный совокупный доход лиц из состава домохозяйства нанимателя, а мужчина в этом случае в состав домохозяйства не включается, то и его доходы при расчете размера субсидии не учитываются.

Подтверждающими документами, на основании которых лицо не включают в состав домохозяйства, могут быть:

справка, подтверждающая местонахождение лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, долгосрочной командировкой, отбыванием наказания;

справка об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении (доме) и т. п. (пункт 4 указанного Порядка).

Напомним, правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев.

Размер пособия:

3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2000 грн — для всех других категорий переселенцев.

Выплаты поступают дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.

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