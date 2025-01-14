Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців — Finance.ua

Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Призначення відбувається автоматично, із новою заявою звертатися не потрібно. Це частина Зимової підтримки — ініціативи президента України Володимира Зеленського й уряду, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці. Це комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує», — сказано в повідомленні.

У застосунку Дія можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім’ю.

Розмір допомоги:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для всіх інших категорій переселенців.

Виплати надходять двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Як подати заявку в Дії

Якщо ви подаєте заявку вперше, то це можна зробити за допомогою застосунку Дія:

оновіть застосунок та зайдіть у розділ «Сервіси»;

оберіть послугу «Допомога для ВПО»;

вкажіть свою поточну адресу проживання та підтвердьте геолокацію;

за потреби додайте статус переселенця для дітей;

оберіть картку єПідтримка для отримання виплат або оформіть її у банку-партнері;

оберіть необхідні додаткові види допомоги (медичну, освітню чи гуманітарну) та залиште свої контактні дані.

Також подати заяву можна через ЦНАП, відділ соціального захисту населення та у місцевих органах влади.

Якщо сім’я більше не відповідає критеріям для отримання допомоги через високий рівень доходу, наявність депозитів чи додаткового житла, необхідно підтвердити право на виплати.

Нагадаємо, у 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Протягом трьох років держава спрямувала 166 млрд грн на пряму підтримку внутрішньо переміщених осіб. Лише у 2024 році на ці цілі було витрачено 41 млрд грн. У 2025 році на програму планується виділити близько 50 млрд грн.

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