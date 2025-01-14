Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців — Finance.ua
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Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців

Особисті фінанси
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Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців
Уряд продовжив виплати для ВПО ще на 6 місяців
Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Призначення відбувається автоматично, із новою заявою звертатися не потрібно. Це частина Зимової підтримки — ініціативи президента України Володимира Зеленського й уряду, спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці. Це комплексний пакет нових і вже наявних програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує», — сказано в повідомленні.
У застосунку Дія можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім’ю.

Розмір допомоги:

  • 3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2000 грн — для всіх інших категорій переселенців.
Виплати надходять двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Як подати заявку в Дії

Якщо ви подаєте заявку вперше, то це можна зробити за допомогою застосунку Дія:
  • оновіть застосунок та зайдіть у розділ «Сервіси»;
  • оберіть послугу «Допомога для ВПО»;
  • вкажіть свою поточну адресу проживання та підтвердьте геолокацію;
  • за потреби додайте статус переселенця для дітей;
  • оберіть картку єПідтримка для отримання виплат або оформіть її у банку-партнері;
  • оберіть необхідні додаткові види допомоги (медичну, освітню чи гуманітарну) та залиште свої контактні дані.
Також подати заяву можна через ЦНАП, відділ соціального захисту населення та у місцевих органах влади.
Якщо сім’я більше не відповідає критеріям для отримання допомоги через високий рівень доходу, наявність депозитів чи додаткового житла, необхідно підтвердити право на виплати.
Нагадаємо, у 2025 році продовжиться реалізація ініціативи «Зимова підтримка». У січні почне працювати ще одна програма — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.
Протягом трьох років держава спрямувала 166 млрд грн на пряму підтримку внутрішньо переміщених осіб. Лише у 2024 році на ці цілі було витрачено 41 млрд грн. У 2025 році на програму планується виділити близько 50 млрд грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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