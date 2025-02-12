Субсидии 2025: как сообщить ПФУ об изменениях, влияющих на назначение помощи — Finance.ua

Субсидии 2025: как сообщить ПФУ об изменениях, влияющих на назначение помощи
Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, проинформировать о них орган Пенсионного фонда Украины.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Изменения, о которых необходимо сообщать
К таким обстоятельствам относятся:
- изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
- изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;
- совершение одноразовой покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также получение или приобретение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;
- при покупке, в частности в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. гривен;
- приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но уведомлять о ее приобретении орган Фонда нужно);
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- осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не об одноразовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен за 12 месяцев);
- получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или основного);
- открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
- наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (дома), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);
- о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
- осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом платы за жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета;
- предоставление кем-либо из состава домохозяйства или членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома внутренне перемещенному лицу и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225.
Куда сообщать
Подать заявление о назначении жилищной субсидии или льгот можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного Фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua.
Для этого необходимо:
- авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе «Коммуникации по ПФУ» нажать пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;
- выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии»;
- заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (при необходимости);
- проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».
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Требования к сканированным копиям документов:
- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
- формат файла: JPG, JPEG PDF;
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
- скан-копии производятся из оригиналов и должны быть цветные, четкие и читабельные;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
Состояние обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
Положение о порядке назначения жилищных субсидий утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».
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