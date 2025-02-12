Субсидии 2025: как сообщить ПФУ об изменениях, влияющих на назначение помощи — Finance.ua

Субсидии 2025: как сообщить ПФУ об изменениях, влияющих на назначение помощи Сегодня 19:37 — Личные финансы

Субсидии 2025: как сообщить ПФУ об изменениях, влияющих на назначение помощи

Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, проинформировать о них орган Пенсионного фонда Украины.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Изменения, о которых необходимо сообщать

К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;

совершение одноразовой покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также получение или приобретение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;

при покупке, в частности в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. гривен;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но уведомлять о ее приобретении орган Фонда нужно);

осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не об одноразовой покупке, а обо всех операциях в общей сумме 50 тысяч гривен за 12 месяцев);

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или основного);

открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхурочную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (дома), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);

о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом платы за жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета;

предоставление кем-либо из состава домохозяйства или членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома внутренне перемещенному лицу и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225.

Куда сообщать

Подать заявление о назначении жилищной субсидии или льгот можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного Фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua

Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе «Коммуникации по ПФУ» нажать пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

выбрать «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии»;

заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (при необходимости);

проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать «Отправить в ПФУ».

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Требования к сканированным копиям документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии производятся из оригиналов и должны быть цветные, четкие и читабельные;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Состояние обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Положение о порядке назначения жилищных субсидий утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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