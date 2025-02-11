Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления — Finance.ua
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Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления

Личные финансы
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Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления
Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления
Сумма субсидии зависит не только от ваших доходов, но и количества жителей. Это влияет не только на сумму среднемесячной прибыли, но и на расчет стоимости коммунальных услуг по социальным нормам. Именно из этой суммы, а не от фактических начислений вычитается сумма обязательного платежа для того, чтобы определить размер субсидии.

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На каждого человека рассчитаны отдельные нормы потребления коммунальных услуг, площади жилья. Какая именно норма применяется, зависит от бытовых условий, например, наличия различных видов отопления, водоснабжения, использования ресурсов в разных целях.

Нормы потребления природного газа:

  • Отопление: 4,0 м³ на 1 м² отапливаемой площади с учетом корректирующего коэффициента (в отопительный период).
  • Газовая плита (приготовление пищи): 3,3 м³ на человека.
  • Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя: 5,4 м³ на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).
  • Газовая плита и водонагреватель: 10,5 м³ на человека.

Нормы потребления воды:

  • Холодная вода:
  • 2,0 м³ на человека (при наличии в жилье горячего водоснабжения).
  • 3,6 м³ на человека (при отсутствии горячего водоснабжения).
  • Горячая вода: 1,6 м³ на человека.
  • Водоотвод: 3,6 м³ на человека.
Напомним, закон четко определяет площадь, на которую рассчитывается предоставление льготы. Однако в редких случаях можно получить выплату на лишние «квадраты». В случае если человек живет в большой квартире и получает маленькую пенсию, то он может оформить субсидию на оплату сверхнормативной площади жилья.
По материалам:
Телеграф
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