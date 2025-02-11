Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления — Finance.ua

Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления Сегодня 14:37 — Личные финансы

Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления

Сумма субсидии зависит не только от ваших доходов, но и количества жителей. Это влияет не только на сумму среднемесячной прибыли, но и на расчет стоимости коммунальных услуг по социальным нормам. Именно из этой суммы, а не от фактических начислений вычитается сумма обязательного платежа для того, чтобы определить размер субсидии.

На каждого человека рассчитаны отдельные нормы потребления коммунальных услуг, площади жилья. Какая именно норма применяется, зависит от бытовых условий, например, наличия различных видов отопления, водоснабжения, использования ресурсов в разных целях.

Нормы потребления природного газа:

Отопление: 4,0 м³ на 1 м² отапливаемой площади с учетом корректирующего коэффициента (в отопительный период).

Газовая плита (приготовление пищи): 3,3 м³ на человека.

Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя: 5,4 м³ на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).

Газовая плита и водонагреватель: 10,5 м³ на человека.

Нормы потребления воды:

Холодная вода:

2,0 м³ на человека (при наличии в жилье горячего водоснабжения).

3,6 м³ на человека (при отсутствии горячего водоснабжения).

Горячая вода: 1,6 м³ на человека.

Водоотвод: 3,6 м³ на человека.

Напомним, закон четко определяет площадь, на которую рассчитывается предоставление льготы. Однако в редких случаях можно получить выплату на лишние «квадраты». В случае если человек живет в большой квартире и получает маленькую пенсию, то он может оформить субсидию на оплату сверхнормативной площади жилья.

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