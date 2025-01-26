Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри — Finance.ua

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Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри

Особисті фінанси
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Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри
Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри
Українці можуть отримувати субсидію на оплату комунальних послуг. Законом чітко визначена площа, на яку розраховується надання пільги. Однак в окремих випадках можна отримати виплату на зайві «квадрати».
Про це розповідає видання «На пенсії».

Субсидія для квартир із зайвою площею

У випадку, якщо людина живе у великій квартирі і отримує маленьку пенсію, то вона може оформити субсидія на оплату понаднормової площі житла.
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Соціальна норма житла, в межах якої надається субсидія, становить 13,65 кв. м на кожну особу і 35,22 кв. м на сім’ю:
  • одна людина може отримати субсидію на 48,87 кв. м;
  • сім’я з двох осіб — на 62,52 кв. м;
  • а сім’я з трьох осіб — на 76,17 кв. м.
Якщо квартира більша, слід враховувати, що пенсіонери та інші непрацездатні люди можуть отримати субсидію навіть на велику площу.
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Так, для пільгових категорій норму площі збільшать на 30%, але не більше за фактичну.
Таким чином, одна людина може отримати субсидію на 63,53 кв. м, сім’я з двох осіб — на 81,27 кв. м, а сім’я з трьох — на 99 кв. м.
Нагадаємо, українці не можуть одночасно отримувати субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.
Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має одночасно право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та житлової субсидії, за її вибором проводиться одна з виплат — пільга або житлова субсидія.

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За матеріалами:
На пенсии
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