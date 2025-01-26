Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри — Finance.ua

Чи можна отримати субсидію на зайві квадратні метри
Українці можуть отримувати субсидію на оплату комунальних послуг. Законом чітко визначена площа, на яку розраховується надання пільги. Однак в окремих випадках можна отримати виплату на зайві «квадрати».
Про це розповідає видання «На пенсії».
Субсидія для квартир із зайвою площею
У випадку, якщо людина живе у великій квартирі і отримує маленьку пенсію, то вона може оформити субсидія на оплату понаднормової площі житла.
Соціальна норма житла, в межах якої надається субсидія, становить 13,65 кв. м на кожну особу і 35,22 кв. м на сім’ю:
- одна людина може отримати субсидію на 48,87 кв. м;
- сім’я з двох осіб — на 62,52 кв. м;
- а сім’я з трьох осіб — на 76,17 кв. м.
Якщо квартира більша, слід враховувати, що пенсіонери та інші непрацездатні люди можуть отримати субсидію навіть на велику площу.
Так, для пільгових категорій норму площі збільшать на 30%, але не більше за фактичну.
Таким чином, одна людина може отримати субсидію на 63,53 кв. м, сім’я з двох осіб — на 81,27 кв. м, а сім’я з трьох — на 99 кв. м.
Нагадаємо, українці не можуть одночасно отримувати субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.
Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має одночасно право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та житлової субсидії, за її вибором проводиться одна з виплат — пільга або житлова субсидія.
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