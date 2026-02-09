0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы смогут заключить декларацию с врачом через Кабинет пациента

Личные финансы
11
Бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено
Бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено
В Украине заработал Кабинет пациента, теперь украинцы могут заключить декларацию с врачом онлайн.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Завершено бета-тестирование

В Минздраве отметили, что бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено. Платформа прошла проверку с участием пациентов и медицинских работников и готова к полноценному использованию и дальнейшему расширению функционала.
Сервис доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи. Подростки могут самостоятельно входить в кабинет и просматривать свои данные. При подтвержденной гражданской дееспособности и наличии соответствующих документов они также могут подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональные данные.

Какие возможности доступны

В Кабинете пациента уже доступны следующие функции:
  • пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;
  • пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;
  • поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;
  • управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.
Теперь пользователям доступна информация о персональных данных и декларациях. Доступ к электронной медицинской карточке, в частности к результатам анализов, электронным рецептам и диагнозам, будут внедряться поэтапно на следующих этапах развития системы.

Как начать работу

Вход в сервис осуществляется через специальные е-кабинеты. Пользователь может выбрать государственный кабинет национальной системы электронного здравоохранения или один из частных сервисов.
Функциональные возможности таких кабинетов базово одинаковы, однако частные платформы могут предлагать дополнительные сервисы. Список верифицированных е-кабинетов доступен по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Минздрав
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems