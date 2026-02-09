Украинцы смогут заключить декларацию с врачом через Кабинет пациента
В Украине заработал Кабинет пациента, теперь украинцы могут заключить декларацию с врачом онлайн.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Завершено бета-тестирование
В Минздраве отметили, что бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено. Платформа прошла проверку с участием пациентов и медицинских работников и готова к полноценному использованию и дальнейшему расширению функционала.
Сервис доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи. Подростки могут самостоятельно входить в кабинет и просматривать свои данные. При подтвержденной гражданской дееспособности и наличии соответствующих документов они также могут подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональные данные.
Какие возможности доступны
В Кабинете пациента уже доступны следующие функции:
- пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;
- пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;
- поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;
- управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.
Теперь пользователям доступна информация о персональных данных и декларациях. Доступ к электронной медицинской карточке, в частности к результатам анализов, электронным рецептам и диагнозам, будут внедряться поэтапно на следующих этапах развития системы.
Как начать работу
Вход в сервис осуществляется через специальные е-кабинеты. Пользователь может выбрать государственный кабинет национальной системы электронного здравоохранения или один из частных сервисов.
Функциональные возможности таких кабинетов базово одинаковы, однако частные платформы могут предлагать дополнительные сервисы. Список верифицированных е-кабинетов доступен по ссылке.
