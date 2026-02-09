Украинцы смогут заключить декларацию с врачом через Кабинет пациента Сегодня 18:20 — Личные финансы

Бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено

В Украине заработал Кабинет пациента, теперь украинцы могут заключить декларацию с врачом онлайн.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Завершено бета-тестирование

В Минздраве отметили, что бета-тестирование Кабинета пациента успешно завершено. Платформа прошла проверку с участием пациентов и медицинских работников и готова к полноценному использованию и дальнейшему расширению функционала.

Сервис доступен для всех совершеннолетних граждан Украины, а также для подростков от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи. Подростки могут самостоятельно входить в кабинет и просматривать свои данные. При подтвержденной гражданской дееспособности и наличии соответствующих документов они также могут подавать декларацию с врачом и вносить изменения в персональные данные.

Какие возможности доступны

В Кабинете пациента уже доступны следующие функции:

пересмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;

пересмотр действующих и предварительных деклараций с лечащим врачом;

поиск врача и подача декларации онлайн — без визита в медучреждение;

управление доступами электронных кабинетов, которым вы предоставили разрешение на обработку своих персональных данных.

Теперь пользователям доступна информация о персональных данных и декларациях. Доступ к электронной медицинской карточке, в частности к результатам анализов, электронным рецептам и диагнозам, будут внедряться поэтапно на следующих этапах развития системы.

Как начать работу

Вход в сервис осуществляется через специальные е-кабинеты. Пользователь может выбрать государственный кабинет национальной системы электронного здравоохранения или один из частных сервисов.

Функциональные возможности таких кабинетов базово одинаковы, однако частные платформы могут предлагать дополнительные сервисы. Список верифицированных е-кабинетов доступен по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.