Где в Европе украинцы находят работу чаще всего — рейтинг стран

Почти 60% работающих беженцев работают ниже своего уровня квалификации

По состоянию на середину 2025 года средний уровень трудоустройства украинских беженцев в возрасте 20−64 лет в странах Европы составил 57%. Этот показатель включает самозанятость и неформальную работу и на 22 п.п. ниже, чем среди граждан стран пребывания.

Об этом говорится в опросе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), передает «Интерфакс-Украина».

Согласно публикации, 3% тех, кому 20−64 года (или 5% от работающих), являются самозанятыми или предпринимателями.

Владение местным языком — один из сильнейших предикторов занятости, а более длительный срок пребывания в стране пребывания также связан с улучшенным выходом на рынок труда.

Региональные отличия в занятости

Уровень трудоустройства существенно отличается в зависимости от страны. Самые высокие показатели зафиксированы в государствах, граничащих с Украиной, тогда как в странах Западной и Северной Европы они значительно ниже.

Лидеры по уровню занятости:

Эстония — 72%,

Венгрия — 71%,

Великобритания — 69%,

Польша — 68%,

Болгария — 67%,

Чехия — 66%,

Нидерланды — 64%.

Близки к среднему уровню показатели: Испания (61%), Италия (58%), Литва (57%), Франция (53%), Румыния (50%), а также Молдова, Ирландия и Бельгия (по 46%).

Самый низкий уровень занятости отмечен в Швейцарии (29%), Норвегии (37%), Германии и Дании (по 39%), Финляндии (40%) и Швеции (43%).

Уровень квалификации

Около 60% трудоустроенных беженцев работают ниже своего уровня квалификации.

Среди лиц с высшим образованием более трети заняты на низкоквалифицированных работах, в то время как среди граждан стран пребывания этот показатель составляет около 7%.

По оценкам исследователей, именно несоответствие между навыками и работой является одной из ключевых причин медианного разрыва в заработной плате примерно в 40%.

Факторы, влияющие на трудоустройство

Один из ключевых факторов занятости — знание местного языка. Респонденты, владеющие им хотя бы на базовом уровне, имеют больше шансов найти работу. В то же время, высший уровень языковой подготовки не дает существенных дополнительных преимуществ, что связано с доминированием низкоквалифицированных вакансий.

Продолжительность пребывания в стране также не имеет значения. Вероятность трудоустройства:

растет на 10 п.п. для тех, кто находится в стране 1−2 года;

на 14 п.п. — 2−3 года;

на 20 п.п. — более трех лет.

Среди других факторов:

лица в возрасте 50−64 лет имеют примерно 10 п.п. более низкие шансы на трудоустройство;

мужчины работают на 7 п.п. чаще, чем женщины;

наличие профессионально-технического образования повышает вероятность занятости на 5 п.п.;

проживание с детьми до 6 лет снижает шансы на работу на 11 п.п.;

проживание в одиночестве повышает вероятность трудоустройства на 8 п.п.;

проживание с людьми в возрасте 65+ увеличивает шансы на 6 п.п., вероятно из-за помощи в быту.

Макроэкономический эффект от трудоустройства украинских беженцев

По оценкам УВКБ ООН, сокращение разрывов в занятости и производительности может обеспечить дополнительный рост ВВП в некоторых странах до 0,7 процентного пункта в год, особенно там, где количество беженцев значительное.

По состоянию на 16 января 2026 года количество украинских беженцев в Европе оценивается в 5,349 млн. человек, в мире — 5,898 млн. человек.

В Украине, по данным ООН на конец 2025 года, насчитывается 3,7 млн. внутренне перемещенных лиц.

