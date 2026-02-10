Теоретический экзамен по вождению в Литве теперь можно сдавать на украинском языке
С понедельника, 9 февраля, в Литве теоретический экзамен по вождению также можно сдавать на украинском языке. Ранее экзамены проводились на литовском, польском, английском, испанском и французском языках.
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что решение было принято с учетом многочисленных просьб украинцев.
«Мы получили много обращений от украинцев сдать экзамен на родном языке, поэтому не могли остаться равнодушными. Большинство этих людей приехали в Литву, спасаясь от широкомасштабной войны, развязанной россией в Украине. Чтобы обеспечить им доступ к государственным услугам, мы даем возможность сдачи экзамена на родном языке и таким образом выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами, которым предоставлен статус временной защиты в Литве», — говорится в сообщении.
Регистрация и статистика
Желающие сдать теоретический экзамен могут зарегистрироваться онлайн.
По данным Regitra, в январе этого года было проведено 10 823 теоретических экзамена.
- 9 926 — на литовском языке,
- 815 — на английском,
- 68 — польском,
- 6 — на французском,
- 8 — на испанском.
Сейчас к этим языкам добавляется украинский, что упростит сдачу экзамена для граждан Украины с временной защитой в Литве.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство Литвы приняло решение продлить действие временной защиты для граждан Украины, выехавших из-за войны, до 4 марта 2027 года. Ранее этот статус действовал до марта 2026 года.
Стоимость жизни в Литве на 15% ниже средней стоимости в странах ЕС. Ощутимо доступны аренда жилья и цены на продукты. В Литве самый дешевый в Евросоюзе средний счет за интернет (15 евро в месяц) и один из самых дешевых проездов в общественном транспорте (1 евро).
