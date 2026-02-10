Переплата пенсий — кому придется возвращать деньги Сегодня 08:04 — Личные финансы

Части пенсионеров придется возвращать деньги, если получатели выплат не сообщили об определенных изменениях

Размер пенсии зависит от многих обстоятельств. Если пенсионер вовремя не уведомил Пенсионный фонд об изменениях в своем статусе или жизни, могут начислить лишние средства. Такую переплату впоследствии придется возвращать — добровольно или принудительно.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какие изменения влияют на размер выплат

Пенсионный фонд нужно обязательно информировать, если меняется что-то из этого перечня:

трудоустройство или увольнение с работы — некоторые надбавки и доплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров;

предпринимательская деятельность — начало или прекращение ФЛП также влияет на выплаты;

пенсия за выслугу лет — если человек с такой пенсией снова устраивается на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии, выплату могут прекратить;

смена места жительства — надбавки для жителей горных районов или радиоактивно загрязненных территорий не выплачиваются после переезда;

потеря льготного статуса — например, лишение статуса ветерана войны;

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии — при трудоустройстве пенсионера, получающего надбавку на содержание ребенка до 18 лет, выплата такой надбавки должна быть прекращена; при прекращении обучения или перевода с дневной на другую форму ребенок умершего кормильца теряет право на соответствующий вид пенсии.

Как известить Пенсионный фонд

Обо всех таких изменениях можно сообщить:

лично — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда;

дистанционно — через электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Когда возникает переплата

Лишние выплаты могут появиться не только из-за действий пенсионера. Среди других причин:

ошибки или недостоверные данные от работодателя о зарплате или стаже;

одновременное получение различных выплат на одного и того же ребенка;

снятие пенсионных средств в банке после смерти пенсионера.

Как возвращают полученные лишние средства

Суммы, выплаченные сверх положенного, могут быть возвращены добровольно. Если этого не происходит, Пенсионный фонд имеет право взимать средства по своему решению или через суд.

Итак, если обстоятельства, влияющие на пенсию, изменились, об этом нужно сообщить сразу.

