В ситуациях, когда доходы получаются за границей, украинцам часто нужно подтвердить свой налоговый статус во избежание двойного налогообложения. Сделать это можно быстро и бесплатно — в частности, с помощью цифровых сервисов Налоговой. Со ссылкой на ГНС ​​рассказываем, как получить справку о налоговом резидентстве Украины и что нужно для ее апостилирования.

Как получить справку о статусе налогового резидента

Справка о налоговом резидентстве выдается бесплатно. Подать заявление установленного образца можно несколькими способами:

онлайн — через Электронный кабинет плательщика;

оффлайн — лично или по почте в налоговый орган по месту налогового адреса.

В заявлении обязательно нужно указать ФИО на украинском и английском языках, налоговый номер, страну, для которой предназначена справка, год и основание определения резидентского статуса.

Документ оформляют в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления. Получить его можно в электронном или бумажном формате.

Как апостилировать справку

Для апостилирования справки о статусе налогового резидента необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.

Нужно подготовить:

оригинал справки или нотариально удостоверенную копию;

заявление на апостилирование с указанием наименования документа и страны назначения;

документ об оплате услуги.

В 2026 году стоимость апостилирования составляет 51 грн. От уплаты освобождаются льготные категории, в частности, лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны и дети-сироты.

Срок рассмотрения документов — до 20 рабочих дней.

Как оформить справку онлайн

Самый удобный способ подачи заявления — через электронный кабинет плательщика на сайте cabinet.tax.gov.ua.

Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП или Дія.Підпис.

в разделе «Ввод отчетности» создать документ и выбрать форму F1308202 — заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения;

указать год, ФИО на английском языке (в соответствии с загранпаспортом) и страну назначения.

Важный нюанс: если в дальнейшем планируется апостилирование справки, в поле «Форма предоставления справки» нужно выбрать бумажный вариант. Апостиль ставится исключительно на документ с мокрой печатью и подписью.

Бумажный оригинал справки можно получить в налоговой по месту регистрации в течение 10 календарных дней.

