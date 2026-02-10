Как получить справку о налоговом резидентстве Украины
В ситуациях, когда доходы получаются за границей, украинцам часто нужно подтвердить свой налоговый статус во избежание двойного налогообложения. Сделать это можно быстро и бесплатно — в частности, с помощью цифровых сервисов Налоговой. Со ссылкой на ГНС рассказываем, как получить справку о налоговом резидентстве Украины и что нужно для ее апостилирования.
Как получить справку о статусе налогового резидента
Справка о налоговом резидентстве выдается бесплатно. Подать заявление установленного образца можно несколькими способами:
- онлайн — через Электронный кабинет плательщика;
- оффлайн — лично или по почте в налоговый орган по месту налогового адреса.
В заявлении обязательно нужно указать ФИО на украинском и английском языках, налоговый номер, страну, для которой предназначена справка, год и основание определения резидентского статуса.
Документ оформляют в течение 10 календарных дней с момента регистрации заявления. Получить его можно в электронном или бумажном формате.
Как апостилировать справку
Для апостилирования справки о статусе налогового резидента необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.
Нужно подготовить:
- оригинал справки или нотариально удостоверенную копию;
- заявление на апостилирование с указанием наименования документа и страны назначения;
- документ об оплате услуги.
Двойное налогообложение: как не платить налоги дважды
В 2026 году стоимость апостилирования составляет 51 грн. От уплаты освобождаются льготные категории, в частности, лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны и дети-сироты.
Срок рассмотрения документов — до 20 рабочих дней.
Как оформить справку онлайн
Самый удобный способ подачи заявления — через электронный кабинет плательщика на сайте cabinet.tax.gov.ua.
Для этого необходимо:
- авторизоваться с помощью КЭП или Дія.Підпис.
- в разделе «Ввод отчетности» создать документ и выбрать форму F1308202 — заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения;
- указать год, ФИО на английском языке (в соответствии с загранпаспортом) и страну назначения.
Важный нюанс: если в дальнейшем планируется апостилирование справки, в поле «Форма предоставления справки» нужно выбрать бумажный вариант. Апостиль ставится исключительно на документ с мокрой печатью и подписью.
Бумажный оригинал справки можно получить в налоговой по месту регистрации в течение 10 календарных дней.
