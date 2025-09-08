В Украине обновили порядок выплат для семей погибших военных
Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Зачем это? Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией.
Новые правила будут применяться к случаям гибели, официально заверенным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых заверена до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.
Что именно изменилось
Согласно изменениям в соответствующие приказы:
- общий размер единовременного пособия остается без изменений и составляет 15 млн грн;
- выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 млн грн) будет производиться немедленно;
- выплата 4/5 от суммы пособия (12 млн грн) будет производиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.
Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов.
Соответствующие правила выплат единовременной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.
Напомним, в случае гибели военнослужащего, произошедшей во время действия военного положения, его семья имеет право на единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн гривен.
Также выплата этой помощи производится в случаях, когда смерть военнослужащего наступила в течение года от ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины. Подробно об этом рассказывали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине обновили порядок выплат для семей погибших военных
Кабмин будет компенсировать средства за отопление домов дровами: кто получит 20 тыс. грн
Льготы для ВПЛ и пострадавших от войны: кого освободили от платежей
В Украине подорожает хлеб: причины
Как нотариально заверить перевод документов
В Налоговой ответили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счета на собственные нужды