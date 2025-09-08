Падение дохода и продолжительность службы: что волнует айтишников в армии Сегодня 15:26 — Личные финансы

Падение дохода и продолжительность службы: что волнует айтишников в армии

Украинские айтишники, которые сейчас служат в армии, все больше обеспокоены падением собственных доходов и риском потери профессиональных навыков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

По данным исследования, в этом году айтишников стали больше волновать финансовые проблемы (59% против 35% год назад) и потеря профессиональных навыков (51% против 39% год назад).

20% респондентов удается совмещать службу с работой в IТ-компании. Это исключительно технические специалисты — разработчики, QA, DevOps и Data Engineers.

Еще 57% не могут работать, но пытаются оставаться в контексте отрасли: читают профильные материалы или смотрят тематический контент в свободное время.

Уменьшается количество компаний, продолжающих выплачивать зарплаты мобилизованным. Если в прошлом году это было 60%, то сейчас только 42%.

В то же время 63% айтишников имеют сохраненное рабочее место в IТ-компании.

Исследование также показало, что большинство мобилизованных специалистов так или иначе работают с технологиями в армии. Лишь 25% отметили, что их служба совсем не связана с IТ (в прошлом году таких было гораздо больше — 53%).

Вместо этого:

32% вовлечены в IТ-направления непосредственно;

43% работают с другими технологиями — связью, дронами, ремонтом техники и т. д.

Напомним, согласно исследованию, за год средний размер ежемесячных донатов айтишников снизился с $188 до $155. Снизились и относительные показатели: теперь в среднем они тратят на донаты 5% дохода (в прошлом году было 7%).

Кроме того, почти половина украинских IT-специалистов (48%) задумываются над переездом за границу и столько же не планируют покидать страну. На решение о переезде влияет возраст, пол и регион проживания, тогда как уровень дохода существенной роли не играет.

