Правительство приняло решение для упрощения ввоза лекарств в Украину Сегодня 13:30 — Личные финансы

Правительство приняло ряд решений для обеспечения непрерывного доступа к лекарственным средствам, в том числе поступающим в Украину как гуманитарная помощь. Об этом сообщает МОН

Во-первых, устранена правовая неопределенность в отношении лекарств, ввозимых в страну как гуманитарная помощь. Теперь в нормативной базе четко закреплено, что на них не распространяется действие порядка осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, а ответственность за качество и безопасность такого лекарства несет получатель гуманитарной помощи.

Это создает четкие и прозрачные правила для организаций, которые доставляют такие препараты без цели дальнейшей реализации, упрощают и ускоряют доставку необходимых препаратов людям.

Во-вторых, урегулирован порядок декларирования цен. Владельцы регистрационных удостоверений на препараты, производимые по контракту на мощностях других компаний, теперь могут самостоятельно формировать оптово-отпускные цены и вносить их в Национальный каталог.

Раньше такая возможность была только у непосредственных производителей. Это решение обеспечивает единые прозрачные правила ценообразования для всех участников рынка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.