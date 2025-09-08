0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые востребованные площади купли и продажи земли — какие регионы

Личные финансы
37
Самые востребованные площади купли и продажи земли — какие регионы
Самые востребованные площади купли и продажи земли — какие регионы
По информации Национального научного центра «Институт аграрной экономики», лидерами по размеру площадей являются южные:
  • Херсонская (5,9 га)
  • Запорожская (5,7 га) области.
Это объясняется несколькими факторами: относительно низкие цены (40−42 тыс. грн/га), большие массивы сельскохозяйственных земель и инвестиционная привлекательность будущего развития после деоккупации.
Николаевская область (4,4 га при цене 39 тыс. грн/га) также демонстрирует спрос на большие участки из-за сочетания доступности и перспективности.
Восточные и некоторые центральные области показывают умеренные площади: Днепропетровская (3,7 га), Харьковская (3,2 га), Кировоградская (3,1 га), что отражает инвестиционный интерес этих регионов при средних ценах 45−50 тыс. грн/га.
«Наименьшие площади сделок традиционно сохраняются в западных областях — Ивано-Франковская (0,5 га) и Закарпатская (0,6 га). Это прямо коррелирует с самыми высокими ценами в 133 тыс. грн/га и 81 тыс. грн/га соответственно. Львовская (0,9 га за 85 тыс. грн/га) и Черновицкая (0,9 га за 67 тыс. грн/га) области также демонстрируют спрос на небольшие участки из-за высокой стоимости и ограниченности земли», — отмечает Игорь Юрченко.
Центральные области — Полтавская (2,4 га), Черниговская и Житомирская (по 1,9 га), Винницкая и Хмельницкая (по 1,6 га) — формируют средний сегмент рынка с оптимальными для личного использования размерами.
Общеукраинский показатель 1,9 га соответствует среднему размеру земельного пая после приватизации и является оптимальным для ведения личного крестьянского хозяйства.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Сельскохозяйственная земля для населения: относительно новый и интересный вид вложений, купли-продажи

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems