Самые востребованные площади купли и продажи земли — какие регионы Сегодня 21:00 — Личные финансы

Самые востребованные площади купли и продажи земли — какие регионы

По информации Национального научного центра «Институт аграрной экономики», лидерами по размеру площадей являются южные:

Херсонская (5,9 га)

Запорожская (5,7 га) области.

Это объясняется несколькими факторами: относительно низкие цены (40−42 тыс. грн/га), большие массивы сельскохозяйственных земель и инвестиционная привлекательность будущего развития после деоккупации.

Николаевская область (4,4 га при цене 39 тыс. грн/га) также демонстрирует спрос на большие участки из-за сочетания доступности и перспективности.

Восточные и некоторые центральные области показывают умеренные площади: Днепропетровская (3,7 га), Харьковская (3,2 га), Кировоградская (3,1 га), что отражает инвестиционный интерес этих регионов при средних ценах 45−50 тыс. грн/га.

«Наименьшие площади сделок традиционно сохраняются в западных областях — Ивано-Франковская (0,5 га) и Закарпатская (0,6 га). Это прямо коррелирует с самыми высокими ценами в 133 тыс. грн/га и 81 тыс. грн/га соответственно. Львовская (0,9 га за 85 тыс. грн/га) и Черновицкая (0,9 га за 67 тыс. грн/га) области также демонстрируют спрос на небольшие участки из-за высокой стоимости и ограниченности земли», — отмечает Игорь Юрченко.

Центральные области — Полтавская (2,4 га), Черниговская и Житомирская (по 1,9 га), Винницкая и Хмельницкая (по 1,6 га) — формируют средний сегмент рынка с оптимальными для личного использования размерами.

Общеукраинский показатель 1,9 га соответствует среднему размеру земельного пая после приватизации и является оптимальным для ведения личного крестьянского хозяйства.

Читайте больше деталей в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.