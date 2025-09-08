США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз: какие для граждан Украины Сегодня 14:24 — Личные финансы

США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз, которые теперь следует получать только в стране гражданства или постоянного проживания.

Изменения для граждан Украины

Для украинцев определены всего два пункта подачи заявлений. Это Варшава и Краков.

Киев в списке отсутствует. Все желающие подать документы должны записываться на собеседование именно в этих городах.

Обновленные правила уже действуют. Теперь кандидаты должны подтверждать проживание в той стране, где они обращаются за визой.

Кандидатам следует обратить внимание на следующее:

Требование к проживанию: Заявители должны иметь возможность продемонстрировать проживание в стране, где они подают заявку, если место подачи заявки основывается на их месте проживания.

Стоимость: Заявителям, планирующим собеседования с неиммиграционными кандидатами в посольстве или консульстве США за пределами страны их гражданства или проживания, может быть труднее получить визу. Уплаченный за такие заявления сбор не возвращается и не подлежит передаче.

Возможность записи на собеседование: Время ожидания собеседования для неиммигрантов зависит от местоположения. Кандидаты, подающие заявки за пределами своей страны гражданства или проживания, должны быть готовы к более длительному ожиданию собеседования.

Текущие встречи: Текущие встречи по неиммиграционным визам, как правило, не отменяются.

Исключения: Эти рекомендации не распространяются на заявителей на получение виз A, G, C-2, C-3, виз НАТО, заявителей на получение виз дипломатического или официального типа (независимо от классификации), а также заявителей на получение любой визы для путешествий, которые охватываются Соглашением о штаб-квартире ООН. Редкие исключения также могут быть сделаны для гуманитарных или медицинских чрезвычайных ситуаций или из соображений внешней политики.

Если документы подаются за пределами государства гражданства или резиденции, это может усложнить получение визы. При этом уплаченный сбор не возвращается и не передается на другие заявления.

Сроки

Ожидания собеседований зависят от конкретного консульства, и в случае подачи за пределами страны проживания они могут быть значительно длиннее. В то же время уже назначенные собеседования остаются в силе.

Кого не касается

Новые требования не касаются дипломатических, официальных и специальных виз, а также случаев гуманитарного или медицинского характера.

