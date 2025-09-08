Как задекларировать доходы с инвестиций Сегодня 14:05 — Личные финансы

Как задекларировать доходы с инвестиций

Когда речь заходит об инвестициях, большинство думает именно о доходах. Но настоящий инвестор должен понимать: игра на финансовом рынке — это не только умение зарабатывать, но и готовность ответственно платить налоги.

Рассказываем, как задекларировать инвестиционные доходы физическим лицам.

Как отмечает налоговая, физлицо, получившее доход от операций с инвестиционными активами как в Украине, так и за рубежом, обязано подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор.

При этом, согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), не облагаются налогом и не декларируются:

доходы от операций с акциями или корпоративными правами, полученными при приватизации;

инвестиционная прибыль от операций с долговыми обязательствами Национального банка Украины (п.п. 165.1.40, 165.1.52 НКУ).

Учет денежного результата от операций с инвестактивами ведется плательщиком самостоятельно.

Инвестиционная прибыль — это положительная разница между доходом от продажи актива и расходами на его приобретение (п.п. 170.2.2 НКУ).

К продаже инвестактива приравниваются:

обмен одного инвестактива на другой;

выкуп или погашение инвестактива эмитентом;

возврат средств/имущества при выходе из состава учредителей, уменьшении уставного капитала или ликвидации эмитента.

Если возвращается имущество по остаточной стоимости (безвозмездная передача), это уже не инвестактив. В этом случае действуют правила налогообложения дополнительного блага (п.п. 164.2.17 НКУ).

В декларации физическое лицо должно определить финансовый результат от операций с инвестактивами. Если получили прибыль — нужно оплатить:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Если сделки проводятся через профессионального торговца ценными бумагами (в том числе через банк), то именно он является налоговым агентом и при выплате инвестприбыли удерживает и перечисляет налоги. При этом он учитывает подтвержденные расходы на приобретение активов.

Однако даже при наличии налогового агента, физическое лицо обязано задекларировать результаты всех своих операций с инвестактивами в течение года — как в Украине, так и за ее пределами.

Детальнее о декларировании доходов граждан можно узнать:

в специальном разделе «Декларационная кампания — 2025» на официальном вебпортале ГНС Украины;

в Электронном кабинете плательщика (https://cabinet.tax.gov.ua/), где доступны образцы заполнения деклараций, видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы;

на субсайтах территориальных органов ГНС в разделе «Декларирование доходов граждан»;

в центрах обслуживания плательщиков по месту жительства, где можно получить консультацию специалистов.

