Как задекларировать доходы с инвестиций

Личные финансы
19
Когда речь заходит об инвестициях, большинство думает именно о доходах. Но настоящий инвестор должен понимать: игра на финансовом рынке — это не только умение зарабатывать, но и готовность ответственно платить налоги.
Рассказываем, как задекларировать инвестиционные доходы физическим лицам.
Как отмечает налоговая, физлицо, получившее доход от операций с инвестиционными активами как в Украине, так и за рубежом, обязано подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор.
При этом, согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), не облагаются налогом и не декларируются:
  • доходы от операций с акциями или корпоративными правами, полученными при приватизации;
  • инвестиционная прибыль от операций с долговыми обязательствами Национального банка Украины (п.п. 165.1.40, 165.1.52 НКУ).
Учет денежного результата от операций с инвестактивами ведется плательщиком самостоятельно.
Инвестиционная прибыль — это положительная разница между доходом от продажи актива и расходами на его приобретение (п.п. 170.2.2 НКУ).
К продаже инвестактива приравниваются:
  • обмен одного инвестактива на другой;
  • выкуп или погашение инвестактива эмитентом;
  • возврат средств/имущества при выходе из состава учредителей, уменьшении уставного капитала или ликвидации эмитента.
Если возвращается имущество по остаточной стоимости (безвозмездная передача), это уже не инвестактив. В этом случае действуют правила налогообложения дополнительного блага (п.п. 164.2.17 НКУ).
В декларации физическое лицо должно определить финансовый результат от операций с инвестактивами. Если получили прибыль — нужно оплатить:
  • 18% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.
Если сделки проводятся через профессионального торговца ценными бумагами (в том числе через банк), то именно он является налоговым агентом и при выплате инвестприбыли удерживает и перечисляет налоги. При этом он учитывает подтвержденные расходы на приобретение активов.
Однако даже при наличии налогового агента, физическое лицо обязано задекларировать результаты всех своих операций с инвестактивами в течение года — как в Украине, так и за ее пределами.
Детальнее о декларировании доходов граждан можно узнать:
  • в специальном разделе «Декларационная кампания — 2025» на официальном вебпортале ГНС Украины;
  • в Электронном кабинете плательщика (https://cabinet.tax.gov.ua/), где доступны образцы заполнения деклараций, видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы;
  • на субсайтах территориальных органов ГНС в разделе «Декларирование доходов граждан»;
  • в центрах обслуживания плательщиков по месту жительства, где можно получить консультацию специалистов.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
