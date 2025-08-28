Три самые опасные ловушки для инвестора: мнение эксперта — Finance.ua

Три самые опасные ловушки для инвестора: мнение эксперта Сегодня 11:03 — Личные финансы

Три самые опасные ловушки для инвестора: мнение эксперта

InvestFest рассказал СЕО и соучредитель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василий Матий. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому без ошибок жизнь инвестора представить невозможно, но минимизировать их можно. Именно о том, какие существуют ошибки и как их не допустить, на онлайн-конференциирассказал СЕО и соучредитель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василий Матий.

В частности, первым, на чем сосредоточил свое внимание эксперт, стали его слова о том, что в инвестициях больше денег теряется из-за ошибок и эмоций, чем из-за рынка.

В общем, спикер выделил три самые опасные ловушки для инвестора:

Инвестирование без стратегии и с хаотичным портфелем: купили продукты, которые нам продали, а не те, которые нам нужны для стратегии. Эмоциональные решения: покупка на пиках, а продажа — на дне. Поэтому, по словам эксперта, лучшим лекарством от паники является финансовая подушка и ликвидные активы, имеющие негативную корреляцию. Отсутствие защиты и отрицательной корреляции активов: один форс-мажор может разрушить всё.

Если разобраться немного глубже, Матий выделил три уровня архитектуры инвестирования.

Представьте ситуацию, когда вы собираетесь инвестировать, но не знаете, куда и какие ошибки могут ожидать вас в будущем. Эксперт во время выступления остановился на трех инструментах инвестирования и ошибках в них — недвижимость, фондовый рынок и стартапы/частный капитал.

Что касается недвижимости, Матий выделил тот факт, что одними из главных ошибок инвестирования в этот вид является наличие всей ликвидности в одном типе недвижимости и то, что цены на недвижимость всегда растут.

Правильными шагами в инвестировании в недвижимость специалист назвал возможность диверсификации (по классу недвижимости и географии), а также правильные партнерские отношения с застройщиком и девелопером (справедливое распределение рисков и доходов).

В фондовом рынке Матий видит две проблемы: спекуляции и передача управляющему своих активов, ведь в 90% случаев фонды не обгоняют индекс. Правильный подход к инвестированию в этот вид актива — пассивное индексное портфолио и глобальная диверсификация.

Ну и напоследок — стартапы/частный капитал. Здесь эксперт также выделил две ошибки: вкладываться в то, что тебе посоветовали знакомые, друзья или близкие люди и инвестирование в стартапы на стадии запуска, так как сразу 96% таких стартапов не достигают 1 млн долларов дохода.

Правильным подходом к инвестированию в стартапы или частный капитал Матий назвал наличие портфеля из 10−20 компаний с рыночной капитализацией более 1 млн долларов, которые растут вдвое на крупных рынках.

Если суммировать, то СЕО и соучредитель Smart Family Office отметил, что нужно для инвестирования иметь систему: стратегия, дисциплина и защита. Кроме того, диверсификация — ваш главный друг: инвестируйте в разное с разными рисками, но одинаковыми принципами. Ну и третья составляющая — инвестируйте с холодной головой и долгосрочным видением.

