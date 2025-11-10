В monobank з’явилася можливість створювати QR-коди з сумою переказу Вчора 15:33 — Фінтех і Картки

В monobank з’явилася можливість створювати QR-коди з сумою переказу

monobank оновив функцію переказів за QR-кодом або посиланням, додавши можливість одразу вказувати суму, яку мають отримати.

Про це розповів співзасновник monobank Михайло Рогальський.

Як це працює

Тепер користувач може створити посилання або QR-код із конкретною сумою, яку потрібно переказати. Отримувачу треба перейти за тим посиланням або відсканувати QR-код і підтвердити оплату кнопкою «Переказати».

Щоб створити посилання, у застосунку треба натиснути «плюс» біля картки та обрати опцію «За посиланням».

Посилання або QR-код можна надсилати будь-кому, навіть якщо людина користується карткою іншого банку.

Користувач не розкриває номер своєї картки, а відправник грошей просто сканує код або натискає на посилання.

Також користувачі тепер можуть змінювати фон QR-коду. Для цього достатньо натиснути на зображення у застосунку, і фон автоматично змінить колір.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Раніше, якщо в родині був спільний бюджет, користувачам доводилося постійно переказувати гроші один одному або навіть передавати пластикову картку. Цей процес спростили.

