Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года — Finance.ua

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Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года

Казна и Политика
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Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года
Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года
Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 июня.
«Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время», — отметил глава правительства.
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Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно.
Сегодня все наши силы, ресурсы и энергию мы направляем на победу Украины. Делаем для этого все возможное. Благодаря продуктивной работе украинской команды при лидерстве Президента Украины Владимира Зеленского, июнь был насыщен важными победами для нашего государства", — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в 12 договорах безопасности, которые заключила Украина, зафиксировано более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки;
  • с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла 85,4 млрд долл. международной финансовой помощи;
  • по данным Минфина, Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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