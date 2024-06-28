Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года — Finance.ua

Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Соглашения по безопасности: какую ежегодную военную помощь получит Украина в следующие четыре года

Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 июня.

«Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время», — отметил глава правительства.

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Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно.

Сегодня все наши силы, ресурсы и энергию мы направляем на победу Украины. Делаем для этого все возможное. Благодаря продуктивной работе украинской команды при лидерстве Президента Украины Владимира Зеленского, июнь был насыщен важными победами для нашего государства", — подчеркнул Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в 12 договорах безопасности, которые заключила Украина, зафиксировано более 23 миллиардов долларов военной и финансовой поддержки;

с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла 85,4 млрд долл. международной финансовой помощи;



по данным Минфина, Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.



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