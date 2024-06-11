Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин — Finance.ua
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Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин

Казна и Политика
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Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин
Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин
Украина получила от западных партнеров заверения в выделении необходимой поддержки бюджету в 2024 году.
Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в Facebook.
«Мы получили заверения о привлечении необходимого объема средств до конца 2024 года», — отметил Марченко.
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Как добавил министр, теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.
«Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных нужд в 2025 году», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

  • с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила более 85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки;
  • Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года;
  • иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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