Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Украина получит необходимую помощь Запада в 2024 году — Минфин

Украина получила от западных партнеров заверения в выделении необходимой поддержки бюджету в 2024 году.

Об этом министр финансов Сергей Марченко написал в Facebook.

«Мы получили заверения о привлечении необходимого объема средств до конца 2024 года», — отметил Марченко.

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Как добавил министр, теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета.

«Далее совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных нужд в 2025 году», — добавил Марченко.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила более 85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки;

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года;



иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте.



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