У Мінекономіки назвали суму міжнародної допомоги, яку Україна залучила з початку війни — Finance.ua

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У Мінекономіки назвали суму міжнародної допомоги, яку Україна залучила з початку війни

Казна та Політика
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У Мінекономіки назвали суму міжнародної допомоги, яку Україна залучила з початку війни
У Мінекономіки назвали суму міжнародної допомоги, яку Україна залучила з початку війни
З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила 85,4 млрд дол. міжнародної фінансової допомоги.
Про це під час години запитань до уряду сказала перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
«Від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд дол. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро», — сказала Свириденко.
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Вона висловила сподівання, що найближчими тижнями відбудеться четвертий перегляд програми з МВФ, після чого очікується додаткове виділення 2,2 млрд дол. Це, у свою чергу, додає впевненості щодо збереження макростабільності.
«Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій склав 4,25 млрд дол., більшість цих грошей — це реінвсетиції, але якщо говорити про нові інвестиції, то вони були на рівні 1 млрд дол.», — додала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Мінфіну, Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні — близько 32 млрд євро з лютого 2022 року.
  • у березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів;
  • іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні;
  • міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Україна отримала від західних партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету у 2024 році.
За матеріалами:
Укрінформ
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