В 2025 году Польша будет больше средств расходовать на оборону — Finance.ua
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В 2025 году Польша будет больше средств расходовать на оборону

Мир
14
В 2025 году Польша будет больше средств расходовать на оборону
В 2025 году Польша будет больше средств расходовать на оборону
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в 2025 г. Польша планирует увеличить расходы на оборону до 5% экономического производства, поскольку страна перевооружается на фоне войны россии в Украине.
Об этом пишет Bloomberg.
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Выступая в интервью Bloomberg TV Сикорский сказал, что бывший президент США Дональд Трамп был «прав, настаивая на том, чтобы союзники тратили больше» на оборону.
По его словам, в настоящее время 23 из 32 членов НАТО тратят на оборону не менее 2% своего ВВП.
Польша планирует потратить около 4% в этом году перед дальнейшим увеличением в 2025 году.
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«Мы больше не находимся в вечном мире после холодной войны. Но альянс — это не охранная компания», — сказал Сикорский.
Он рассказал, что в апреле президент Польши Анджей Дуда и Трамп обсудили войну россии в Украине в ходея двухчасовой встречи в Нью-Йорке.
«Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они рассказывают мне о том, что они планируют сделать, интересные и творческие. Некоторые из этих вещей вызывают споры», — сказал он.
Сикорский выразил надежду, что Трамп «захочет стать победителем, и победителем в достижении справедливого мира в Украине, что означает, что Украина будет наслаждаться своей свободой».
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