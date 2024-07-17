Национальный Банк Польши посчитал, сколько денег отправили иммигранты в Украину — Finance.ua

Национальный Банк Польши посчитал, сколько денег отправили иммигранты в Украину
Переводы из Польши от работающих иммигрантов в первом квартале 2024 года составили 5,9 млрд злотых. Это на 1,7 миллиарда злотых меньше по сравнению с прошлым годом. Такие цифры предоставил Национальный Банк Польши (НБП) в Полном платежном балансе, сообщает bankier.pl. В Украину направлено 57,7% всех переводов.
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В НБП сообщают, что зафиксированное падение произошло из-за уменьшения заработков сезонных и приграничных работников, связанного с уменьшением количества граждан Украины, работающих в Польше на краткосрочной основе.
Переводы от краткосрочных иммигрантов в первом квартале 2024 года составили 3,5 млрд злотых по сравнению с 6,0 млрд злотых в первом квартале 2023 года.
В географической структуре все еще преобладали переводы в Украину. Они составили 3,4 млрд злотых. Также выросли средства, перечисленные в другие соседние с Польшей страны, в частности беларусь.
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