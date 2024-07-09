Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях — Finance.ua
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Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях

Энергетика
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Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях
Польша предложила производить электроэнергию для Украины на своих угольных электростанциях
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны работает над тем, чтобы польские угольные электростанции вырабатывали энергию для нужд Украины.
Об этом он сказал во время визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.
«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост отправлять в Украину», — сказал Туск.
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Он признал, что это не решит проблему Украины полностью (потому что существуют физические ограничения для поставки электроэнергии в Украину), но «по крайней мере, частично может помочь Украине пережить тяжелую зиму».
Напомним, Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение подписано в Варшаве.
Будет новый пакет обороны от Польши для Украины. Также страны работают вместе над усилением украинской ПВО.
По материалам:
Економічна Правда
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