Україна та Польща підписали безпекову угоду — Finance.ua

Україна та Польща підписали безпекову угоду Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Україна та Польща підписали безпекову угоду

Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угоду підписано у Варшаві.

Зокрема, угоду уклали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польща Дональд Туск.

У тексті угоди сказано, що Україна та Польща «готові проводити регулярні консультації зі стратегічних питань та координації підтримки з метою надання допомоги Україні в її захисті від російської агресії».

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Головна мета угоди — підтримати самооборону України проти російської агресії.

Відповідно до угоди, Україна та Польща прагнуть:

розвивати політичне, військове, безпекове, оборонне та економічне співробітництво;

співпрацювати з питань оснащення та підготовки Сил безпеки й оборони України;

сприяти розвитку майбутніх Сил оборони України;

підтримувати процес інтеграції України у євроатлантичні та європейські структури тощо.

В Угоді сказано, що країни прагнуть «підтримувати прагнення до справедливого й тривалого миру та безпеки для України на основі виведення російських військ із території України, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також притягнення росії, її керівництва та співучасників до відповідальності за всі злочини, скоєні проти України та її народу».

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«У разі відновлення російської агресії проти України після припинення поточних бойових дій або у разі значної ескалації поточної агресії та на прохання будь-якого з Учасників Учасники негайно проведуть консультації протягом 24 годин з метою визначення необхідних заходів для протидії або стримування агресії», — наголошується в угоді.

Разом з тим, у документі сказано, що з початку 2022 року Польща надала 44 пакети різних видів озброєння та боєприпасів. Їхня загальна вартість разом з іншими формами підтримки Збройних Сил України, особливо у формі підготовки, матеріально-технічного забезпечення, постачання, технічного обслуговування та ремонту, а також у медичній сфері, перевищила 4 мільярди євро.

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«Враховуючи вищезазначене, у 2024 році Польща надасть декілька пакетів істотної військової допомоги та продовжить надавати значну підтримку протягом наступних 10 років.

Польща продовжуватиме виділяти військову допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно, надаючи пріоритет зусиллям, спрямованим на зміцнення бойових спроможностей України в усіх сферах", — сказано у угоді.

УНІАН За матеріалами:

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