Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією — Finance.ua
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Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією

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Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією
Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією, mind.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про двосторонні безпекові гарантії з Європейським Союзом. Окрім цього, безпекові угоди підписано з Литвою та Естонією.
Про це йшлось під час трансляції на сайті Єврокомісії Саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі. Також про це пише Суспільне.
За даними видання, попередній текст угоди містив два основні розділи щодо безпекових гарантій, які мали по дев’ять пунктів. Це, зокрема:
  • підтримка у 50 млрд євро, закладені в бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility; гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів — на зброю з Фонду допомоги Україні й прибутки від заморожених активів рф;
  • перший розділ угоди сфокусований на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, підготовці військовослужбовців та оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо;
  • у другому розділі йдеться про «майбутнє України і її громадян у Євросоюзі», розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки рф тощо;
  • окремим розділом в угоді окреслено план дій у разі ймовірної агресії в майбутньому, зокрема, йдеться про термінові консультації, які мають відбутися впродовж доби.
Уточнюється, що на саміт також прибули, зокрема, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші лідери.
За матеріалами:
Mind
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