Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією — Finance.ua

Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією Сьогодні 18:32

Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією, mind.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про двосторонні безпекові гарантії з Європейським Союзом. Окрім цього, безпекові угоди підписано з Литвою та Естонією.

Про це йшлось під час трансляції на сайті Єврокомісії Саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі. Також про це пише Суспільне.

За даними видання, попередній текст угоди містив два основні розділи щодо безпекових гарантій, які мали по дев’ять пунктів. Це, зокрема:

підтримка у 50 млрд євро, закладені в бюджет ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility; гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру; п’ять мільярдів — на зброю з Фонду допомоги Україні й прибутки від заморожених активів рф;

перший розділ угоди сфокусований на довгостроковому забезпеченні військовою технікою, підготовці військовослужбовців та оборонній реформі, співпраці оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо;



у другому розділі йдеться про «майбутнє України і її громадян у Євросоюзі», розмінування і відбудову, продовження підтримки біженців, збереження і посилення антиросійських санкцій, створення спецтрибуналу для політичної верхівки рф тощо;

окремим розділом в угоді окреслено план дій у разі ймовірної агресії в майбутньому, зокрема, йдеться про термінові консультації, які мають відбутися впродовж доби.



Уточнюється, що на саміт також прибули, зокрема, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші лідери.

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