Польша планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону — Finance.ua

Польша планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону
Польша с 2025 г. увеличит на 10% расходы на оборону.
Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш информагентству РАР.
«По нашим планам, расходы на оборону увеличатся как минимум на 10% по сравнению с бюджетом этого года. Это часть долгосрочной стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление наших вооруженных сил перед нынешними геополитическими угрозами», — рассказал польский чиновник.
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В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой госбюджете на 2024 год расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% ВВП.
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