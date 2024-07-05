Польша планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону — Finance.ua

Польша планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону Сегодня 11:32 — Мир

Польша планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону

Польша с 2025 г. увеличит на 10% расходы на оборону.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш информагентству РАР

«По нашим планам, расходы на оборону увеличатся как минимум на 10% по сравнению с бюджетом этого года. Это часть долгосрочной стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление наших вооруженных сил перед нынешними геополитическими угрозами», — рассказал польский чиновник.

Читайте также Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен

В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой госбюджете на 2024 год расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% ВВП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.