Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський — Finance.ua
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Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський

Казна та Політика
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Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський
Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський
Буде новий оборонний пакет від Польщі для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Варшаві.
«Буде новий оборонний пакет Польщі для України. Ми працюємо разом і над посиленням нашої ППО й очевидно, що це перші пріоритети, зараз ми з паном прем’єром підписали безпекову угоду. Угода важлива, потужна. Угода між Україною та Польщею дійсно амбітна, яка багато в чому допоможе нам захищати життя наших людей», — сказав Зеленський.
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Він також додав, що в підписаній безпековій угоді є оборонна співпраця.
«Загалом за час війни Польща надала Україні вже 44 пакети зброї, боєприпасів. Протягом цього року буде ще кілька пакетів, ми розраховуємо на це й готуємо подальший розвиток співпраці між оборонними компаніями наших держав», — розповів Зеленський.
За матеріалами:
УНН
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