Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Від Польщі буде новий оборонний пакет для України — Зеленський

Буде новий оборонний пакет від Польщі для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Варшаві.

«Буде новий оборонний пакет Польщі для України. Ми працюємо разом і над посиленням нашої ППО й очевидно, що це перші пріоритети, зараз ми з паном прем’єром підписали безпекову угоду. Угода важлива, потужна. Угода між Україною та Польщею дійсно амбітна, яка багато в чому допоможе нам захищати життя наших людей», — сказав Зеленський.

Читайте також Україна та Польща підписали безпекову угоду

Він також додав, що в підписаній безпековій угоді є оборонна співпраця.

«Загалом за час війни Польща надала Україні вже 44 пакети зброї, боєприпасів. Протягом цього року буде ще кілька пакетів, ми розраховуємо на це й готуємо подальший розвиток співпраці між оборонними компаніями наших держав», — розповів Зеленський.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.