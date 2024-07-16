18 вакансий, которые облегчают иностранцам получение рабочей визы в Польше (инфографика) — Finance.ua

18 вакансий, которые облегчают иностранцам получение рабочей визы в Польше (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

18 вакансий, которые облегчают иностранцам получение рабочей визы в Польше (инфографика)

Уровень безработицы в Польше на март 2024 года составил 2,9 процента, что является самым низким показателем среди стран ЕС, сообщает Евростат, статистическое бюро Европейского Союза.

Несмотря на это, несколько отраслей по всей стране испытывают нехватку работников.

Об этом сообщает Schengen.News.

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В отчете EURES о дефиците и избытке за 2023 год определено 28 дефицитных профессий в Польше, связанных преимущественно с квалифицированными ремеслами, образованием, здравоохранением, производством и транспортом.

Министерство семьи и социальной политики Польши подчеркнуло, что рынок труда страны уже много лет испытывает дефицит кадров.

Согласно опросу ManpowerGroup, работодатели постоянно сообщают о трудностях с наймом работников с необходимыми компетенциями — 72 процента работодателей сталкивались с такими проблемами в 2023 году.

Это означает, что иностранцы, которые намерены жить и работать в Польше, могут извлечь выгоду от нехватки рабочей силы и иметь более высокие шансы получить визу, если их профессия соответствует недостатку рабочей силы в стране.

Согласно последнему отчету EURES, некоторые из профессий, по которым есть нехватка рабочей силы в Польше, следующие:

Строительные работники. Профессиональные водители (грузовик/грузовик/автобус/трамвай). Строительные и смежные электрики. Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков. Сварщики и резчики. Кровельщики. Плотники и столяры. Строители домов. Повара. Бухгалтера. Профессионалы социальной работы. Психологи. Профессионалы по обучению, не классифицированные в других рубриках. Учителя с особыми потребностями. Учителя начальной/средней/профессиональной школы. Физиотерапевты. Профессионалы медсестер. Врачи-специалисты.

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Польше может потребоваться дополнительная рабочая сила

Около 1,3 миллионов мигрантов легально работали в Польше на конец октября 2023 года, сообщает Институт социального страхования страны (ZUS). Такая цифра, которая составляет около семи процентов польской рабочей силы, также свидетельствует о росте на 61 000 работников с конца 2022 года.

Как цитирует газета Rzeczpospolita, ZUS также обнаружил, что большинство зарегистрированных иностранных работников были из Украины (761 000), за ней следуют беларусь (128 000) и Грузия (27 000).

Кроме того, официальная статистика показывает, что количество работников, приезжающих из стран Азии, особенно из Индии, быстро растет.

Кому нужна виза для работы в Польше?

Лица из стран ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии освобождаются от требования получения визы для работы в Польше.

В то же время гражданам, не принадлежащим ни к одной из упомянутых стран, нужна виза для работы в Польше.

В этом случае польские работодатели должны подать заявление на получение разрешения на работу от имени потенциального работника. После получения разрешения на работу, работник может подать заявление на получение рабочей визы в Посольстве Польши.

Однако прежде чем начать процесс подачи заявки на получение рабочей визы, иностранцы должны выбрать один из пяти типов разрешений на работу, соответствующих обстоятельствам их работы.

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