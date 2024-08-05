Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Украиной — Finance.ua
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Польша закрывает один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Казна и Политика
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Польша с понедельника, 5 августа, закроет один из пунктов пропуска на границе с Украиной — вблизи украинского перехода Ягодин — для капитального ремонта.
Об этом сообщает польское RMF24.
«В связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске будет значительно усложнено движение транспорта, сообщило Надбужанское отделение Пограничной службы», — говорится в сообщении.
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Сообщается, что польские пограничники предупредили о капитальном ремонте вблизи украинского перехода Ягодин. Работы начнутся с понедельника, 5 августа, и продлятся до 14 ноября этого года.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина планирует расширить железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей, открыв новый пункт пропуска, а с Молдовой создадут комиссию для строительства моста через Днестр.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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