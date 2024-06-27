Стало известно, когда полноценно заработает новый пункт пропуска на польско-украинской границе — Finance.ua

Стало известно, когда полноценно заработает новый пункт пропуска на польско-украинской границе Сегодня 06:05 — Казна и Политика

Польша до конца 2024 года планирует обеспечить полноценную работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной — «Нижанковичи-Мальховичи» во Львовской области

Об этом сообщил председатель польского Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль на 3-м Форуме восстановления Украины.

«В этом году будет открыт отремонтированный пограничный переход в Нижанковичах. На данный момент ускорены работы по закупке оборудования, и мы делаем все возможное, чтобы переход был открыт до конца года», — отметил Коваль.

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По информации Государственной пограничной службы Украины, сейчас на этом направлении, согласно украинско-польским договоренностям, действует временное место пересечения границы, где могут следовать только пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн.

«В дальнейшем это направление должно заработать более полноценно, ведь проводятся необходимые мероприятия в соответствии с Соглашением между правительствами стран о создании пункта пропуска „Нижанковичи-Мальховичи“. С открытием этого пункта пропуска будет производиться совместный контроль, контрольные службы Польши и Украины будут находиться на территории Польши», — сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, расширится и категория транспортных средств, которые смогут здесь пересекать границу, в то время как пешеходное движение по этому направлению не предусматривается.

Коваль отметил также, что будут открыты дополнительные возможности по торговле не только через Нижанковичи, а также через ЧП «Корчева-Краковец».

«Мы также планируем развивать железнодорожный хаб. И это задача на ближайший период времени», — уточнил глава польского Совета по вопросам сотрудничества.

Он добавил, что открытие новых пунктов пропуска через границу позволит расширить транспортное сообщение между странами и ускорить товарооборот.

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«Мы модернизируем имеющиеся и будем открывать новые переходы для увеличения товарообмена. Вместе с увеличением польского экспорта в Украину возрастет и приток инвестиций», — подчеркнул Коваль.

Стоимость строительства перехода «Нижанковичи-Мальховичи» составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.

На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять общий контроль.

Діло По материалам:

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