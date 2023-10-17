Украина планирует открыть четыре новых пограничных пункта с Польшей — Finance.ua
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Украина планирует открыть четыре новых пограничных пункта с Польшей

Казна и Политика
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Украина планирует открыть четыре новых пограничных пункта с Польшей
Украина планирует открыть четыре новых пограничных пункта с Польшей
Украина проводит переговоры по открытию четырех новых пограничных пунктов с Польшей.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, речь идет об открытии пунктов Адамчуки — Збереже на Волыни, Млинище — Слипче, Варяж — Усьмеж и Белз — Будынин.
Кроме того, он сказал, что ожидается открытие пункта Нижанковичи — Мальховице, который работает на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовых транспортных средств.
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«Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работу до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со II квартала», — уточнил Деркач.
Заместитель также подчеркнул, что Украина поднимает с Румынией вопрос разрешения на проезд грузового транспорта через Красноильск — Викову де Сус, где сейчас могут проезжать только пустые грузовые автомобили.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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