Украина откроет пункт пропуска с Приднестровьем: названа основная цель — Finance.ua
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Украина откроет пункт пропуска с Приднестровьем: названа основная цель

Казна и Политика
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На железнодорожном пункте пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы «Кучурган-Новосавицкий» организуют совместный таможенный и пограничный контроль Молдовы и Украины.
Об этом сообщили в Бюро реинтеграции.
«Контроль молдавской стороной на приднестровском участке консолидирует усилия Молдовы воссоздать единое экономическое и таможенное пространство», — заявили в организации.
Как отметили в структуре, в ближайшее время через пункт пропуска не планируют полностью возобновлять импорт-экспорт между Молдовой и Украиной. Пока речь идет «только о транзитном режиме для перевозок продовольственных грузов и зерна из Украины в Румынию».
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В Бюро реинтеграции отметили, что в дальнейшем для работы пункта пропуска будет подготовлена ​​технологическая схема и другие документы.
На минувшей неделе правительство Украины приняло решение открыть пункт пропуска «Кучурган-Новосавицкая», расположенный на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Это первый таможенный пункт, открытый Украиной с февраля прошлого года. После начала войны Украина закрыла все таможенные пункты на приднестровском участке границы с Молдовой.
Собеседник NM, знакомый с ситуацией, рассказал, что пункт пропуска не будут использовать для пассажирских перевозок, и предположил, что он, «скорее всего, будет резервным» для действующих маршрутов на юге Молдовы и Одесской области Украины.
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Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бухарест анонсировал создание нового «зернового коридора» через Молдову в Румынию.
«Обсудили с президентом наши возможные совместные действия по защите не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей. Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В „треугольнике“ Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы», — сказал Зеленский.
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Президент Украины уточнил, что, прежде всего, создание «зернового коридора» — это экономическое развитие. По словам Зеленского, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом «треугольнике».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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