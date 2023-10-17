Украина откроет пункт пропуска с Приднестровьем: названа основная цель — Finance.ua

Украина откроет пункт пропуска с Приднестровьем: названа основная цель Сегодня 09:15 — Казна и Политика

На железнодорожном пункте пропуска на приднестровском участке молдавско-украинской границы «Кучурган-Новосавицкий» организуют совместный таможенный и пограничный контроль Молдовы и Украины.

Об этом сообщили в Бюро реинтеграции.

«Контроль молдавской стороной на приднестровском участке консолидирует усилия Молдовы воссоздать единое экономическое и таможенное пространство», — заявили в организации.

Как отметили в структуре, в ближайшее время через пункт пропуска не планируют полностью возобновлять импорт-экспорт между Молдовой и Украиной. Пока речь идет «только о транзитном режиме для перевозок продовольственных грузов и зерна из Украины в Румынию».

Читайте также Запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска на границе до 2026 года

В Бюро реинтеграции отметили, что в дальнейшем для работы пункта пропуска будет подготовлена ​​технологическая схема и другие документы.

На минувшей неделе правительство Украины приняло решение открыть пункт пропуска «Кучурган-Новосавицкая», расположенный на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Это первый таможенный пункт, открытый Украиной с февраля прошлого года. После начала войны Украина закрыла все таможенные пункты на приднестровском участке границы с Молдовой.

Собеседник NM, знакомый с ситуацией, рассказал, что пункт пропуска не будут использовать для пассажирских перевозок, и предположил, что он, «скорее всего, будет резервным» для действующих маршрутов на юге Молдовы и Одесской области Украины.

Читайте также В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бухарест анонсировал создание нового «зернового коридора» через Молдову в Румынию.

«Обсудили с президентом наши возможные совместные действия по защите не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей. Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В „треугольнике“ Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы», — сказал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что, прежде всего, создание «зернового коридора» — это экономическое развитие. По словам Зеленского, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом «треугольнике».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.