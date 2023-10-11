Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію — Finance.ua

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Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію

Аграрний ринок
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Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію
Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію
Президент України Володимир Зеленський заявив про швидкий запуск нового маршруту для експорту агропромислової продукції з нашої країни «коридором солідарності» — через території Молдови та Румунії.
Про це свідчить трансляція виступу глави Української держави на спільному із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом брифінгу.
«Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці. В „трикутнику“ Україна — Молдова — Румунія ми здатні створити дуже потужно основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи», — сказав Зеленський.
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Він уточнив, що передусім — це економічний розвиток.
За словами українського президента, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому «трикутнику».
«І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому», — підкреслив Зеленський.
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Також він додав, що цей проект сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.
«І дуже важливо, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів», — сказав глава держави.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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