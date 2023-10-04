Україна направить на експорт три чверті врожаю зерна, — Шмигаль — Finance.ua
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Україна направить на експорт три чверті врожаю зерна, — Шмигаль

Казна та Політика
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Урожай зернових та олійних культур в Україні цього року буде на рівні 79 млн. тонн, що на 10% більше, ніж минулого. На експорт слід відправити три чверті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
«Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Тому що це ресурси для фермерів, це валютний виторг для держави, це продовольство для голодуючих країн», — сказав він.
Шмигаль наголосив на важливості західного маршруту з експорту зерна.
«Нам потрібні широкі транзитні шляхи для експорту продовольства. Це важливо для стійкості нашої економіки. Це важливо для світу, адже це є глобальна продовольча безпека», — заявив Шмигаль.
Як зазначив прем'єр-міністр, Україна розраховує на дієвість запропонованого механізму верифікації та контролю українського агроекспорту, на транзитні шляхи солідарності від ЄС, розширення можливостей дунайських портів та нові зернові коридори.

Зміна прогнозу

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вкотре підвищило прогноз урожаю зернових та олійних цього року з 76,7 млн. тонн до 79,1 млн. тонн, враховуючи кращу врожайність основних культур.
Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 ​​млн. тонн зернових і 21,6 млн. тонн олійних.
За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у наступних обсягах: пшениці - 21,7 млн ​​тонн, ячменю — 5,7 млн ​​тонн та кукурудзи — 28,5 млн тонн.
НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, «всю продукцію, спрямовану на експорт».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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