Запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска на границе до 2026 года — Finance.ua

Запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска на границе до 2026 года Сегодня 07:21 — Казна и Политика

Запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска на границе до 2026 года

В ближайшие три года запланировано открытие восьми новых пунктов пропуска (ПП) на границе.

Об этом рассказал глава Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Мустафа Найем в интервью «Интерфакс-Украина»

«Планируем в ближайшие годы значительно повысить эффективность пунктов пропуска и открыть новые. В следующем году — на румынском и польском направлении. Через три года планируем еще восемь», — сообщил Найем.

Как сообщалось, из 103 имеющихся пунктов пропуска к Агентству восстановления переходят 29, из которых 19 уже переданы, а 10 — в процессе передачи, остальные КПП подведомственны Государственной таможенной службе.

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«Поскольку мы получили пункты пропуска только месяц назад, денег на их содержание пока нет. Поэтому часть ресурсов планировали выделить из Государственного фонда уже в этом году. Надеюсь, что в следующем нам удастся внести изменения в бюджет, чтобы средства, которые ранее шли на эти 29 пунктов пропуска, были переданы Агентству восстановления (на их содержание). Что касается капитального ремонта, реконструкции и строительства новых пунктов пропуска, надеемся найти решение уже в бюджете следующего года и отдельно общаемся с партнерами», — отметил Найем.

В частности, переговоры идут с USAID, МОМ (Международная организация миграции) и проектами Еврокомиссии. Уже реализуется программа CEF на 2021−2027 годы, предусматривающая развитие пунктов пропуска, в ее пределах выделены средства на частичное улучшение пунктов пропуска Ягодин — Дорогуск и Мостиска II — Медика (госграница Польши), Чоп — Черная над Тисой (госграница Словакии) и Чоп — Захонь (госграница Венгрии).

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«Мы очень благодарны за помощь. Со своей стороны делаем „быстрые“ изменения на пунктах пропуска, которые существенно повысят комфорт пользователей уже в этом году», — сообщил он.

Среди направлений — разработка единого подхода и дизайн-кода для всех ПП.

«И это не о вывесках. Это касается, прежде всего, логистики внутри пунктов пропуска, транспортных потоков, удобства для пассажиров, водителей грузов и, конечно, для работников таможенной и пограничной служб», — сообщил Найем.

Параллельно идет проектирование реконструкции и капитальный ремонт всех переданных Агентству пунктов пропуска.

«Надеюсь, все проектные работы завершатся уже в этом году. С началом следующего года планируем запуск строительства, в том числе новых пунктов пропуска», — сообщил он.

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