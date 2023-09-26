В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу — Finance.ua

В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В Украине отремонтируют 19 пунктов пропуска через государственную границу

Государственная таможенная служба Украины передала 19 пунктов пропуска через государственную границу Госагентству восстановления и развития инфраструктуры (бывший Укравтодор) для ремонта, тендеры объявят до конца года.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

«В Украине продолжается процесс передачи автомобильных пунктов пропуска от Государственной таможенной службы в сферу ответственности Агентства восстановления, которое будет заниматься строительством, реконструкцией, ремонтом, модернизацией пунктов пропуска, их содержанием и эксплуатацией. В настоящее время 19 пунктов пропуска через государственную границу переданы в сферу ответственности Агентства восстановления» , — говорится в материале.

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Еще 10 контрольно-пропускных пунктов не были переданы по разным причинам, несмотря на то, что Кабмин принял соответствующее решение еще в марте. В особенности, в Закарпатской области не было передано восемь пунктов пропуска из-за имеющейся кредиторской задолженности прошлых лет. Два других пункта пропуска в Черновицкой области еще не завершены и имеют кредиторскую задолженность.

Сообщается, что в результате полномасштабной войны автомобильный транспорт стал ключевым в сфере импорта и экспорта Украины, возрастая несколько раз. До 24 февраля 2022 года 65% экспорта происходило через порты, но сейчас ситуация изменилась: 65% товаров перевозятся автомобильным транспортом. Важность качественных транспортных коридоров, уменьшение времени доставки и ожидания на контрольно-пропускных пунктах нельзя переоценить для страны в условиях войны.

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«По пунктам пропуска, которые переданы Агентству восстановления — до конца этого года планируем провести тендерные процедуры на ремонт и проектирование, и в следующем году начать работы по всем этим объектам. Также Службы восстановления в областях постепенно объявляют тендеры на содержание пунктов пропуска» , — добавляется в сообщении.

Также Агентство планирует разработать единый дизайн код для всех пунктов пропуска через государственную границу.

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