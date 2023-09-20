НАПК подготовило план борьбы с коррупцией на границе — Finance.ua
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НАПК подготовило план борьбы с коррупцией на границе

Казна и Политика
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НАПК подготовило план борьбы с коррупцией на границе
НАПК подготовило план борьбы с коррупцией на границе
НАПК предложило план мероприятий по борьбе с коррупцией во время выезда украинцев за границу. Соответствующий проект агентство предоставило на рассмотрение правительства.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Проект по устранению коррупции должен:
  • урегулировать ограничение права мужчин в возрасте 18−60 лет на выезд из Украины в условиях военного положения;
  • сформировать исчерпывающий перечень оснований, по которым мужчины в возрасте 18−60 лет получат право на выезд из Украины, и документов, подтверждающих наличие таких оснований;
  • нормировать процедуры выезда из Украины водителей, которые перевозят медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств системы «Шлях»;
  • обеспечить электронное взаимодействие системы «Шлях» с информационными системами других органов государственной власти;
  • предоставить уполномоченным должностным лицам ГНСУ доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
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Национальное агентство ранее уже подавало аналогичный проект распоряжения на рассмотрение правительства по результатам заседания СНБО 11 августа. Кабмин вернул проект с приложениями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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